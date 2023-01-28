Знаете ли вы, что на потребность в витаминах влияет как кофеин, так и вес?

Здоровому человеку, придерживающемуся разнообразного питания, по словам фармацевта, дополнительные витамины не нужны. „Если человек ежедневно употребляет разнообразные овощи и фрукты, то нет необходимости принимать дополнительные витамины, потому что слишком много хорошего — это тоже плохо, поскольку сбивает течение естественных процессов в организме“, — предупреждает Баар и рекомендует принимать мультивитамины курсом и обратить внимание на важность разнообразного питания.

„Человеческая физиология меняется со временем и различается между полами из-за гормонов. Одним из преимуществ мультивитаминов является то, что при выборе и употреблении витаминов учитывается возраст и пол целевой группы“, — поясняет Баар.

По словам фармацевта, чаще всего используются мультивитамины с оптимальным количеством витаминов, необходимых для здорового человека. „Кроме того, есть препараты со специально адаптированным содержанием витаминов – например, для диабетиков, но распространены и другие витаминные наборы, предназначенные для конкретной системы органов: витамины для глаз, витамины для когнитивных функций – так сказать, витамины для улучшения памяти, а еще витамины красоты – для волос и кожи и многие другие варианты“, — перечисляет Баар.

В то же время аптекарь подчеркивает, что обязательно стоит проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед приемом поливитаминного курса, поскольку существует множество факторов, влияющих на потребность в витаминах – таких как потребление кофеина, курение, повышенная потливость, масса тела и привычки в еде.

Фармацевт аптеки Benu Лаури Баар объясняет, что витаминные добавки, подобранные с учетом возраста, пола или конкретной проблемы со здоровьем, делает мульти витамины или же поливитамины наиболее популярным решением. „Преимущество использования мультивитаминов или витаминного набора заключается в более выгодной цене и удобстве, поскольку такие препараты содержат все необходимые вещества в соответствии с возрастом, полом, особой диетой или состоянием здоровья конкретного человека“, — объясняет Баар.

„Мультивитамины следует употреблять тем, у кого болезнь снижает усвоение питательных веществ или нарушает пищеварение, а также в случае, если рацион очень однообразен или человек находится на специальной диете. Кроме того, в качестве пищевой добавки они необходимы для людей, выполняющих много физической работы, а также спортсменам, у которые при тренировках выделяется много пота“, — рекомендует Баар.

В аптеках мультивитамины доступны в различных формах: в виде таблеток, они могут быть водорастворимые, в виде готовых питьевых смесей или инъекций, а также в форме леденцов.

Так как разные витамины усваиваются в организме по-разному и поэтому руководства по их применению также отличаются, то, по словам Баара, обязательно стоит проконсультироваться с фармацевтом, который может дать совет и, например, подсказать, с какими продуктами следует принимать определенные витамины. „Как показывает мой опыт, нечасто, но все же бывает, когда при приеме мультивитаминов, содержащих большое количество витаминов группы В, моча может становится желтовато-зеленого оттенка“, — приводит он пример особенности витамина, при которой несведущий человек может заподозрить проблемы со здоровьем.

Фармацевт подчеркивает, что существуют также различные заболевания – как, например, заболевания почек – при которых стоит проконсультироваться с врачом или аптекарем, прежде чем принимать витамины. „Также если вы принимаете какие-то рецептурные лекарства и в то же время хотите пройти мультивитаминный курс, то необходимо проконсультироваться, чтобы убедиться, что между различными препаратами не будет взаимодействия лекарств“, — добавляет Баар.

Хотя исследования показали, что витаминные наборы усваивается организмом меньше, чем каждый витамин по отдельности, все же не нужно опасаться, что они не сработают – ведь, по словам фармацевта, именно поэтому суточная доза разных витаминов в мультивитаминах выше.