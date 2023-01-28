В Литве анонимы угрожают взрывами, требуя начать выдачу виз для граждан России

Утром 27 января в литовскую полицию поступили сообщения о бомбах. Угрожали взорвать Генпрокуратуру, часть вильнюсских школ, Вильнюсский аэропорт, несколько торговых центров и каунасские школы.

В письмах с угрозами о бомбах требовали предоставить визы гражданам России.

Все объекты были проверены, взрывчатка не найдена.

Каунасская полиция начала расследование по факту ложных сообщений об угрозе или несчастье. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 1 года.

