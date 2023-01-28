Белорусская теннисистка впервые выиграла Australian Open -2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале Australian Open обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

25-летняя белоруска выиграла 12-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с победы на турнире в Аделаиде, так что теперь ее победная серия насчитывает 11 матчей (единственный сет проиграла в сегодняшнем финале).

Соболенко, в последнем гейме упустившая три матчбола, стала 58-й чемпионкой „Большого шлема“ в Открытой эре (с 1968 года). В понедельник она повторит свой рекорд, поднявшись на второе место рейтинга WTA.