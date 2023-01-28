15-летняя ученица русских тренеров выиграла чемпионат США по фигурному катанию

Изабо с трех лет тренируется под руководством российских тренеров Юлии и Вячеслава Кузнецовых, работающих в Филадельфии. Помогает им двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов, экс-танцор из Грузии Отар Джапаридзе и педагог по балету Жанна Палагина. Желание кататься у нее возникло после просмотра Олимпиады-2010. Общаясь с тренерами, фигуристка немного выучила русский язык. Сейчас девушка понимает около сорока процентов устной речи. „(На этапе Гран-при) она подошла к русским девочкам (Муравьевой и Зининой) и заговорила с ними по-русски“, — рассказывала Кузнецова. Своими кумирами Левито называет россиянок Евгению Медведеву и Алену Косторную, пишет Sport24.

Кроме английского и русского, Изабо владеет итальянским языком. Мать девочки Кьяра Гарбери, которая переехала из Италии в США в 1997 году, работает эмбриологом. Кьяра интересовалась европейской историей и назвала дочь в честь героини фэнтези-фильма про Средневековье „Леди-ястреб“ — Изабеллы (Изабо) Анжуйской.

Из-за пандемии международный дебют Левито отложился на год. С первого юниорского Гран-при фигуристка обратила на себя внимание публики. Если Алиса Лью была известна своим тройным акселем еще с новисов, то от Изабо не ждали громких успехов. Однако с первой попытки девушка пробила планку в 200+ баллов и выиграла этап Гран-при. А произвольная программа под „Русский танец“ Чайковского стала неожиданностью для российских любителей фигурного катания.

Прошлогодний чемпионат США планировался для Левито проверочным стартом — из-за возрастных ограничений она не могла претендовать на поездку в Пекин-2022. „Наверное, всем, кроме Изабо, будет очень тяжело», — говорила Кузнецова перед турниром. „Подиум возможен, но я не зацикливаюсь на месте. Я просто хочу, чтобы она хорошо выступила“.