15-летняя ученица русских тренеров выиграла чемпионат США по фигурному катанию(1)
В истории национальных американских первенств появилась новая чемпионка — проводящая первый сезон на взрослом уровне Изабо Левито более чем на 10 баллов опередила опытную Брэди Теннелл и завоевала золото.
Изабо с трех лет тренируется под руководством российских тренеров Юлии и Вячеслава Кузнецовых, работающих в Филадельфии. Помогает им двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов, экс-танцор из Грузии Отар Джапаридзе и педагог по балету Жанна Палагина. Желание кататься у нее возникло после просмотра Олимпиады-2010. Общаясь с тренерами, фигуристка немного выучила русский язык. Сейчас девушка понимает около сорока процентов устной речи. „(На этапе Гран-при) она подошла к русским девочкам (Муравьевой и Зининой) и заговорила с ними по-русски“, — рассказывала Кузнецова. Своими кумирами Левито называет россиянок Евгению Медведеву и Алену Косторную, пишет Sport24.
Кроме английского и русского, Изабо владеет итальянским языком. Мать девочки Кьяра Гарбери, которая переехала из Италии в США в 1997 году, работает эмбриологом. Кьяра интересовалась европейской историей и назвала дочь в честь героини фэнтези-фильма про Средневековье „Леди-ястреб“ — Изабеллы (Изабо) Анжуйской.
Из-за пандемии международный дебют Левито отложился на год. С первого юниорского Гран-при фигуристка обратила на себя внимание публики. Если Алиса Лью была известна своим тройным акселем еще с новисов, то от Изабо не ждали громких успехов. Однако с первой попытки девушка пробила планку в 200+ баллов и выиграла этап Гран-при. А произвольная программа под „Русский танец“ Чайковского стала неожиданностью для российских любителей фигурного катания.
Прошлогодний чемпионат США планировался для Левито проверочным стартом — из-за возрастных ограничений она не могла претендовать на поездку в Пекин-2022. „Наверное, всем, кроме Изабо, будет очень тяжело», — говорила Кузнецова перед турниром. „Подиум возможен, но я не зацикливаюсь на месте. Я просто хочу, чтобы она хорошо выступила“.
Дебют оказался отличным. Два чистых проката принесли фигуристке бронзовую медаль национального первенства. Причем Кузнецова осторожно высказывается насчет элементов ультра-си: „Мы сосредоточены на ее взрослении. Я не хочу, чтобы она каталась до пубертата и закончила. Я хочу, чтобы она каталась долго“.
Хотя сложные прыжки Изабо все равно изучает. Летом 2021-го она пробовала четверной тулуп в произвольной на одном из небольших турниров, но сильно недокрутила и упала. По ходу сезона 2021/22 фигуристка усложнила контент, добавив каскады тройной лутц — тройной риттбергер и тройной флип — тройной риттбергер.
Между тренировками Левито выполняет задания для онлайн-школы. В свободное время девушка увлекается чтением, вязанием и даже игрой на фортепиано. А для своей бенгальской кошки Ланы фигуристка завела отдельную страницу в соцсетях.
Перед выходом на взрослый уровень Изабо победила на юниорском чемпионате мира. А в этом сезоне практически сразу закрепилась в мировой элите: две победы на „челленджерах“, серебро этапов и финала Гран-при.
„Моя задача — становиться лучше и сильнее с каждым соревнованием. Мне важно понимать после прокатов, что я сделала шажок вперед, что я отдала себя зрителям и в чем-то стала лучше. Это необязательно должен быть значимый прогресс каждый раз. Но внутри я должна чувствовать, что двигаюсь вперед“, — сказала Изабо в интервью Sport.ru.
После победы на ЮЧМ-2022 Изабо серьезно настроена на Олимпийские игры—2026, которые пройдут в Милане. Дополнительную мотивацию спортсменке приносит тот факт, что недалеко от этого города провела детство ее мама. С учетом низкой конкуренции в американской сборной, у фигуристки есть все шансы воплотить мечту и попасть на главный старт четырехлетия.