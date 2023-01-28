За рубежом
28.01.2023, 10:39

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

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221220-F-VQ804-1651
ФОТО: U.S. Air ForceAirman 1st Class Tylir Meyer | Scanpix, ZUMAPRESS.com

Глава командования воздушных перебросок генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан заявил, что война между Китаем и США из-за Тайваня может начаться в 2025 году. Об этом он написал в служебной записке, направленной подчиненным, пишет Meduza со ссылкой на NBC News.

„Надеюсь, я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что воевать придется в 2025 году“, — сказано в сообщении генерала. Майк Минихан отметил, что в 2024 году и в США, и на Тайване пройдут президентские выборы, и председатель КНР Си Цзиньпин может воспользоваться этим, чтобы попытаться захватить Тайвань.

Командующий поручил офицерам до 28 февраля доложить обо всех крупных мероприятиях, связанных с подготовкой к сражению с Китаем. Также офицерам предписали в марте „рассмотреть свои личные дела“ и решить юридические вопросы.

Представитель командования воздушных перебросок подтвердил подлинность отправленной служебной записки. Он отметил, что приказы генерала основаны на усилиях, которые проводились еще в 2022 году для подготовки „к будущему конфликту, если сдерживание не сработает“.

Представитель министерства обороны США, в свою очередь, заявил, что комментарии Майка Минихана „не отражают точку зрения министерства на Китай“, а Пентагон стремится сохранить Индо-Тихоокеанский регион „мирным, свободным и открытым“.

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