Премьер-министр Венгрии сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее „ничейной землей“(3)
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто для „откровенного разговора“ после высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Meduza со ссылкой на пост официального представителя МИД Украины Олега Николенко в социальной сети Facebook.
„Будапешт идет на намеренное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами“, — заявил Николенко.
26 января Виктор Орбан на встрече с журналистами высказался о российском вторжении в Украину, сообщило издание The American Conservative, представитель которого присутствовал на встрече. Премьер-министр Венгрии заявил, что президент РФ Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, поскольку в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.
Орбан считает, что Россия также не может позволить НАТО „установить свое присутствие“ в Украине, поэтому цель Путина — превратить страну в „неуправляемые руины“, чтобы Запад не мог представить ее как свой „приз“. „Сейчас это Афганистан. Ничейная земля“, — цитирует Орбана журналист The American Conservative.