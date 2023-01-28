Премьер-министр Венгрии сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее „ничейной землей“

26 января Виктор Орбан на встрече с журналистами высказался о российском вторжении в Украину, сообщило издание The American Conservative, представитель которого присутствовал на встрече. Премьер-министр Венгрии заявил, что президент РФ Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, поскольку в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.