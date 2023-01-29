Российские фигуристы активно меняют гражданство: новая чемпионка Европы - бывшая россиянка

На недавнем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) утвердили правило, согласно которому фигурист имеет право сменить спортивное гражданство, если он получил разрешение от предыдущей федерации, а с последнего его выступления за национальную сборную прошло более года. В Федерации фигурного катания России правило усложнили: спортсмен, представлявший или представлявший сборную, может выходить на лед под флагом другой страны через два года после получения запроса от зарубежной федерации.

В прошлом сезоне состоялся переход одиночниц Анастасии Губановой (Грузия) и Марии Талалайкиной (Италия), парницы Алисы Ефимовой (Германия). Меняли гражданство и мужчины-одиночники: Егор Мурашов (Швейцария), Владимир Самойлов (Польша) – список получится огромный, если вспомнить всех.

В российском фигурном катании огромная конкуренция. Множество очень талантливых спортсменов не могут пробиться в сборную, хотя на мировом уровне вполне бы составили конкуренцию спортсменам из других стран. В связи с этим некоторые фигуристы решают сменить спортивное гражданство и выступать под флагами других стран. Эта тенденция наблюдается уже довольно давно. А сейчас, когда российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований из-за событий в Украине, появился дополнительный повод попытаться перейти под другой флаг, чтобы иметь возможность вообще выходить на международные старты.

Губановой 20 лет, до 2021 года она выступала за Россию. Она является двукратным серебряным призером Финала Кубка России. После смены спортивного гражданства Губанова стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх в Пекине.

Турнир проходил в финском Эспоо. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 199,91 балла (69,81+130,10). Второе место заняла серебряный призер чемпионата мира бельгийка Луна Хендрикс (193,48; 67,85+125,63), третьей стала швейцарка Кимми Репонд (192,51; 63,83+128,68).

Примерно в то же время, что и Ширяева Россию покинула 13-летняя Инга Гургенидзе. И как и в случае с Ульяной, Коган задался вопросом: „Кто-то слышал ее фамилию?“. В прошлом сезоне фигуристка дважды оказывалась на российских пьедесталах: выиграла первенство Казани и взяла бронзу четвертого этапа Кубка страны. А на первенстве России стала лишь 15-й из 18 участниц.

Канадская федерация объяснила, что в город Бернаби (западный регион страны) переехала вся семья Ширяевой, и пока Ульяна будет участвовать во внутренних стартах без официального квалификационного статуса. Тем не менее, отбывать карантин Ширяевой не придется, так как она не участвовала в международных соревнованиях под эгидой ISU. Для Канады, в последнее время не блеставшей в женском одиночном катании, Ширяева — хорошее приобретение. Есть все шансы, что когда-нибудь россиянка сможет принять участие и в чемпионате мира, и в Олимпиаде. А вот когда та же участь ждет фигуристок сборной России — неизвестно, пишет СпортМК.

Так оно или нет, станет известно, когда Ширяева выйдет на международную арену под флагом Канады.

Ширяеву, как и многих юных фигуристок России, раньше называли „перспективной“: в активе спортсменки бронза юниорского этапа Кубка страны, а в этом году 11-е место на первенстве России среди юниоров. Бывший тренер Ульяны Алексей Василевский рассказывал, что фигуристка почти владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем.

Самый громкий трансфер этого межсезонья случился с 15-летней Ульяной Ширяевой. И громким он стал, во многом, благодаря высказыванию генерального директора ФФККР Александра Когана . „А раньше кто-то слышал фамилию Ширяевой?“ - задался вопросом Коган.

Проще говоря, условным Александре Трусовой, Камиле Валиевой и другим лидерам женской одиночки, „заигранным“ за сборную России на всех крупнейших турнирах, нет смысла рассматривать вариант с переездом. А вот юные фигуристки, чья карьера в стране под большим вопросом из-за высокой конкуренции, воспользовались возможностью — шесть из них уже анонсировали свой переход под флаг другого государства.

13-летняя Гургенидзе выучила тройной аксель в Казани, но блистать им будет за сборную Грузию. Выбор страны очевидный — у спортсменки грузинские корни. Сборная Грузии не в первый раз усиливается продуктами российских школ — до этого момента Гургенидзе каталась у Людмилы Гафаровой в Казани, но пробиться в московские и питерские школы так и не смогла. Теперь в компании Анастасии Губановой Инга будет бороться за звание лидера сборной Грузии.

Еще одна фигуристка из России, владеющая тройным акселем, решилась на смену гражданства. Мария Дмитриева планирует выступать за сборную Израиля, где конкуренции в женском одиночном катании вообще нет. В апреле 14-летняя фигуристка объявила о переходе из группы Алексея Мишина к Сергею Розанову, а уже через несколько месяцев решилась на кардинальные перемены. В прошлом сезоне Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста.

Выбор страны тоже, как оказалось, для Марии был очевидным — у фигуристки есть израильское гражданство. И со слов Когана, от Федерации фигурного катания Израиля уже поступил запрос на переход Дмитриевой.

Настроения российских экспертов по поводу переезда Ширяевой, Дмитриевой, Гургенидзе лучше всех передала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова:

„Мне лично не обидно, что наши молодые спортсмены меняют сборную. Да, они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере“.

Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался со спортсменами на чемпионате Европы 2023 в финском Эспоо. В числе прочих поднимался вопрос и об отстранении российских спортсменов.