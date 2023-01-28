Россиянка впервые за девять лет выиграла юниорский Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Андреева была посеяна на турнире под седьмым номером, Корнеева — под девятым. Обе теннисистки впервые дошли до финальной стадии турнира Большого шлема, пишет РБК.

15-летняя Андреева занимает 14-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), 15-летняя Корнеева — 15-е.



Впервые в истории юниорского Australian Open в финальном матче играли две россиянки. Всего россиянки ранее побеждали на турнире четырежды — это удавалось Елизавете Куличковой (2014), Ксении Первак (2009) и Анастасии Павлюченковой (2006, 2007).



В финале основного женского турнира позднее в субботу сыграют белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.



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