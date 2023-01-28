Таллинн приглашает предприятия со всего мира тестировать на своих улицах разработки умного города

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн и шире - Эстония в международной предпринимательской среде имеют положительный образ цифрового государства, в котором легко развивать бизнес. Нашей сильной стороной являются компактность, гибкость, открытость общества к технологиям. Инициатива Test in Tallinn выводит все это на следующий, практический, уровень. „Решение проблем в области окружающей среды в городах чрезвычайно важно для достижения общемировых климатических целей, города играют ключевую роль в переходе к климатически нейтральной экономике. Приглашаем предприятия со всего мира испытать в Таллинне свои идеи, прототипы или продукцию в области инноваций. Со своей стороны обещаем предприятиям поддержку и помощь“, - сказал Кылварт.

Исполнительный директор выступающего в качестве партнера Таллинна научно-предпринимательского городка Tehnopol Индрек Орав отметил, что они предлагают предприятиям комплексную систему поддержки, чтобы развивать деятельность в Таллинне. „Мало предприятий, которым необходима лишь площадка для тестирования своей продукции или услуги. Неоспоримым преимуществом „Технополя“ является то, что мы предлагаем предприятию целостную систему поддержки – с одной стороны мы предлагаем подходящее офисное помещение, но также консультирование по продвижению бизнеса от профессиональных менторов из Эстонии и зарубежных стран, а кроме этого – прекрасную среду для тестирования. Все работающие в нашем городке предприниматели знают, что именно здесь рождаются инновации и это нормально, если сразу все не получается идеально, потому что ошибки – основа инноваций“, - сказал Орав.

Таллинн установил амбициозную цель сделать из столицы привлекательный центр деятельности, в котором можно протестировать различные экологичные технологии, с целью помочь как местным, так и зарубежным предприятиям распространить свои разработки в других городах по всему миру.