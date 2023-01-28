Таллинн приглашает предприятия со всего мира тестировать на своих улицах разработки умного города
Мэр Михаил Кылварт представил в научно-предпринимательском городке Tehnopol инициативу Таллинна - Зеленой столицы Европы 2023 Test in Tallinn (Протестируй в Таллинне), в рамках которой город призывает предпринимателей протестировать на улицах нашего города различные экологичные технологии в области мобильности, возобновляемой энергии и экономии энергии.
По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн и шире - Эстония в международной предпринимательской среде имеют положительный образ цифрового государства, в котором легко развивать бизнес. Нашей сильной стороной являются компактность, гибкость, открытость общества к технологиям. Инициатива Test in Tallinn выводит все это на следующий, практический, уровень. „Решение проблем в области окружающей среды в городах чрезвычайно важно для достижения общемировых климатических целей, города играют ключевую роль в переходе к климатически нейтральной экономике. Приглашаем предприятия со всего мира испытать в Таллинне свои идеи, прототипы или продукцию в области инноваций. Со своей стороны обещаем предприятиям поддержку и помощь“, - сказал Кылварт.
Исполнительный директор выступающего в качестве партнера Таллинна научно-предпринимательского городка Tehnopol Индрек Орав отметил, что они предлагают предприятиям комплексную систему поддержки, чтобы развивать деятельность в Таллинне. „Мало предприятий, которым необходима лишь площадка для тестирования своей продукции или услуги. Неоспоримым преимуществом „Технополя“ является то, что мы предлагаем предприятию целостную систему поддержки – с одной стороны мы предлагаем подходящее офисное помещение, но также консультирование по продвижению бизнеса от профессиональных менторов из Эстонии и зарубежных стран, а кроме этого – прекрасную среду для тестирования. Все работающие в нашем городке предприниматели знают, что именно здесь рождаются инновации и это нормально, если сразу все не получается идеально, потому что ошибки – основа инноваций“, - сказал Орав.
Таллинн установил амбициозную цель сделать из столицы привлекательный центр деятельности, в котором можно протестировать различные экологичные технологии, с целью помочь как местным, так и зарубежным предприятиям распространить свои разработки в других городах по всему миру.
Основными сферами тестирования в рамках инициативы Test in Tallinn определены городская мобильность, возобновляемая энергия, экономия энергии, как сферы с наибольшим влиянием и законодательной базой, в которых на сегодняшний день сотрудничество между городом и местными предпринимателями наиболее успешно.
Город поддерживает испытания на основании рассмотрения конкретных случаев для проектов инноваций продолжительностью до 12 месяцев. После первичного утверждения заявки и проведения анализа, представленный предпринимателем проект будет направлен на оценку комиссии, состоящей из представителей городских департаментов и экспертов (например, Tehnopol). Комиссия будет оценивать инновативность проекта, его экономическое и социальное влияние, экологичность и применимость в сотрудничестве с Таллинном.
Подробнее о подаче заявок: www.tallinnovation.ee/testintallinn.