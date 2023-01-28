Источники: Путин готовит новое наступление на Украину, война может затянуться на годы

Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев отступления, оказывая давление на Киев и его союзников для того, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует. Так описали ситуацию российские официальные лица и их советники в разговорах с „Блумбергом“.

Даже Путин не может отрицать слабые стороны российской армии, на укрепление которой он потратил десятилетия. Российские войска потеряли более половины первоначальных завоеваний в Украине, пишет агентство. Его источники рассказали, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Однако Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России нести потери (которые уже сейчас исчисляются десятками тысяч, по оценкам США и Европы) позволят ей одержать победу, несмотря на неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, предположили источники Блумберга, близкие к Кремлю. Их комментарии соответствуют опасениям Украины и ее союзников, и наступление может начаться до того, как Киев получит боевые танки из США и Европы.

Решимость Путина предвещает еще одну смертоносную эскалацию войны, поскольку Киев готовится к наступлению и отвергает любые варианты перемирия, которые оставили бы России оккупированные ей территории. Путин считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, считают источники „Блумберга“, а экономика и общество все больше подстраиваются под потребности войны.