Из Тампере в Таллинн: в Финляндии создали „летающее такси“ – перелеты стоят 400 евро за час

В зависимости от количества пассажиров и продолжительности полета приложение выберет, какая авиакомпания сможет осуществить перелет. Сокращение регулярных рейсов создает для стартапа новые возможности.

Генеральный директор компании FlyMaas, разработавшей Lygg, Роопе Кэкяляйнен указывает, что, например, сейчас в Финляндии нет регулярных рейсов в эстонский Тарту, однако потребность в перелетах никуда не делась.

В будущем стартап обещает запустить рейсы из Тампере в Стокгольм и Таллинн.

При этом Lygg не осуществляет рейсы сам, а арендует самолеты у разных компаний по мере необходимости.

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