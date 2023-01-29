Техно
29.01.2023, 17:02

Из Тампере в Таллинн: в Финляндии создали „летающее такси“ – перелеты стоят 400 евро за час

 
Выбрать можно из множества направлений!
Выбрать можно из множества направлений!
ФОТО: скриншот | LYGG

Новый финский стартап Lygg предлагает компаниям забронировать рейсы через приложение, которое напоминает сервисы для заказа такси, пишет Yle.

В зависимости от количества пассажиров и продолжительности полета приложение выберет, какая авиакомпания сможет осуществить перелет. Сокращение регулярных рейсов создает для стартапа новые возможности.

Генеральный директор компании FlyMaas, разработавшей Lygg, Роопе Кэкяляйнен указывает, что, например, сейчас в Финляндии нет регулярных рейсов в эстонский Тарту, однако потребность в перелетах никуда не делась.

В будущем стартап обещает запустить рейсы из Тампере в Стокгольм и Таллинн.

При этом Lygg не осуществляет рейсы сам, а арендует самолеты у разных компаний по мере необходимости.

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