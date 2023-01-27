ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (338-й день) | Кладбище ЧВК Вагнера за два месяца выросло в семь раз, Польша передает Украине еще 60 танков(1)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Польша приняла решение передать Украине 60 танков PT-91 Twardy — модернизированную версию советского танка Т-72.
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. PT-91 Twardy, добавил он, Украина получит вместе с ранее обещанными 14 танками Leopard 2.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, по его мнению, поставки Украине истребителей невозможны.
Глава Минобороны Германии пояснил, что истребители — гораздо более сложные, чем танки системы вооружений, с иной огневой мощью и радиусом действия.
В британском Минобороны считают, что заявления об успешном наступлении российских сил в Запорожской и Донецкой области не соответствуют действительности.
Речь идет о заявлениях об атаках российских подразделений в районе Орехова Запорожской области и Угледара Донецкой области.
„Российские подразделения, вероятно, проводили локальные зондирующие атаки вблизи Орехова и Угледара, но крайне маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов“, говорится в ежедневном обзоре ситуации в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании.
Скорее всего, считают авторы обзора, российские источники намеренно распространяют дезинформацию, чтобы создать впечатление, что армия РФ сохраняет способность к наступлению.
В Украине начали формировать ударные роты беспилотных летательных аппаратов
Как сообщили в Минобороны Украины, решение о создании таких рот принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.
В ВСУ отметили, что ударные роты БПЛА возглавят „самые профессиональные военнослужащие“, их уже выбрали. Каждая рота получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для поражения противника.
Кремль: указы Путина о помиловании воевавших в Украине заключенных засекречены
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы президента о помиловании заключенных, участвующих в боевых действиях, засекречены. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Би-би-си о том, на каких основаниях заключенные отправляются в зону боевых действий.
Основатель ЧВК „Вагнера“ Евгений Пригожин, которого в СМИ называют близким к Путину бизнесменом, ранее говорил, что осужденные, участвующие в войне в составе ЧВК, были помилованы уже на фронте.
Песков не смог назвать число воюющих заключенных, которых помиловал президент закрытыми указами.
Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает участвовать в контактах между странами, но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или „зерновой сделке“. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной миллиардеру.
Вертолет Ми-8 специального летного отряда „Россия“, занимающегося в том числе перевозкой первых лиц государства, зацепился лопастями за землю при посадке в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали „Интерфаксу“ источники в экстренных службах. Источники ТАСС при этом утверждают, что при аварийной посадке Ми-8 никто не пострадал.
Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России
Совет Европейского союза продлил до 31 июля 2023 года экономические санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину.
Впервые санкции ввели в 2014 году из-за „в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине“, а после полномасштабного российского вторжения в 2022 году санкции значительно расширили, говорится в сообщении Совета ЕС.
Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также они запрещают импорт морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС.
Власти Бельгии объявили, что выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 93,6 миллиона евро, пишет The Guardian в своем онлайне.
Премьер-министр страны Александр де Кро заявил на пресс-конференции, что с учетом предыдущих расходов это самый большой пакет военной помощи, когда-либо предоставленный Бельгией другой стране.
В этот пакет войдут ракеты класса „земля-воздух“, противотанковое оружие, пулеметы, гранаты и боеприпасы. Часть выделят из запасов армии Бельгии, часть купят у бельгийских производителей оружия. Кроме того, в Украину отправят бронированные джипы и грузовики.
Два человека погибли и еще пятеро получили ранения из-за российского обстрела города Часов Яр в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, обстрел начался около 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжался более полутора часов. Повреждения получили около десяти домов, здания госорганов и автомобили.
МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель.
Ранее Латвия объявила, что понизит уровень дипломатических отношений с РФ „в знак солидарности с Эстонией“. Это произошло после того, как Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией до уровня временных поверенных в делах. Послу Эстонии тоже предписали покинуть Москву до 7 февраля.
Спутниковые снимки показали, что кладбище ЧВК Вагнера возле станицы Бакинской в Краснодарском крае значительно расширилось за последние месяцы, сообщает CNN со ссылкой на снимки Maxar Technologies.
На спутниковых снимках, сделанных 24 ноября 2022 года, на новом участке видны три ряда могил. На снимке Maxar, сделанном 24 января, видно, что участок уже практически заполнен, и на нем еще 14 рядов.
О том, что кладбище ЧВК Вагнера за два месяца выросло в семь раз, также сообщала газета The New York Times, изучившая спутниковые снимки и видеозаписи, сделанные в этом месте. В конце января журналисты Reuters насчитали на кладбище около 200 могил.
Сводка Генштаба ВСУ: подразделения ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки противника в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар Донецкой области.
Под видом совместного обучения Россия продолжает наращивать авиационную группировку на территории Беларуси.
Российские военные стали чаще применять авиацию на всех направлениях. За сутки россияне нанесли 24 авиационных и семь ракетных ударов, а также больше 30 раз вели обстрел из РСЗО.
Из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре городов Херсон, Кондрашовка и поселка Камышаны в Херсонской области, а также по городу Часов Яр Донецкой области погибли или пострадали мирные жители. В Херсоне повреждены здания областной инфекционной больницы.
Несмотря на значительные потери, ВС РФ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, чтобы улучшить свое тактическое положение. На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
В ходе российского вторжения в Украину, по данным украинских властей, были повреждены или разрушены по меньшей мере 307 религиозных сооружений, в том числе церкви, мечети, синагоги, а также административные и образовательные здания религиозных общин.
142 поврежденных объекта принадлежали Украинской православной церкви, которая в мае 2022 года объявила о независимости от Московского патриархата.
Венгрия пообещала наложить вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что воспользуется правом вето, если Евросоюз попробует ввести любые ограничения, затрагивающие ядерную энергетику России. Орбан сказал об этом в интервью государственной радиостанции Венгрии в пятницу.
Он заверил, что Венгрия не позволит реализовать план включения компаний российского ядерного сектора в санкционный пакет ЕС: „Об этом не может быть и речи“. На санкции в отношении ядерной энергетики „очевидно должно быть наложено вето“, заявил венгерский премьер.