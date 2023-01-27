ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (338-й день) | Кладбище ЧВК Вагнера за два месяца выросло в семь раз, Польша передает Украине еще 60 танков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы президента о помиловании заключенных, участвующих в боевых действиях, засекречены. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Би-би-си о том, на каких основаниях заключенные отправляются в зону боевых действий.

В ВСУ отметили, что ударные роты БПЛА возглавят „самые профессиональные военнослужащие“, их уже выбрали. Каждая рота получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для поражения противника.

Как сообщили в Минобороны Украины, решение о создании таких рот принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Скорее всего, считают авторы обзора, российские источники намеренно распространяют дезинформацию, чтобы создать впечатление, что армия РФ сохраняет способность к наступлению.

„Российские подразделения, вероятно, проводили локальные зондирующие атаки вблизи Орехова и Угледара, но крайне маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов“, говорится в ежедневном обзоре ситуации в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании.

Речь идет о заявлениях об атаках российских подразделений в районе Орехова Запорожской области и Угледара Донецкой области.

В британском Минобороны считают, что заявления об успешном наступлении российских сил в Запорожской и Донецкой области не соответствуют действительности.

Глава Минобороны Германии пояснил, что истребители — гораздо более сложные, чем танки системы вооружений, с иной огневой мощью и радиусом действия.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, по его мнению, поставки Украине истребителей невозможны.

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. PT-91 Twardy, добавил он, Украина получит вместе с ранее обещанными 14 танками Leopard 2.

Основатель ЧВК „Вагнера“ Евгений Пригожин, которого в СМИ называют близким к Путину бизнесменом, ранее говорил, что осужденные, участвующие в войне в составе ЧВК, были помилованы уже на фронте.

Песков не смог назвать число воюющих заключенных, которых помиловал президент закрытыми указами.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает участвовать в контактах между странами, но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или „зерновой сделке“. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной миллиардеру.

Вертолет Ми-8 специального летного отряда „Россия“, занимающегося в том числе перевозкой первых лиц государства, зацепился лопастями за землю при посадке в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, есть пострадавшие, рассказали „Интерфаксу“ источники в экстренных службах. Источники ТАСС при этом утверждают, что при аварийной посадке Ми-8 никто не пострадал.

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России

Совет Европейского союза продлил до 31 июля 2023 года экономические санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину.

Впервые санкции ввели в 2014 году из-за „в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине“, а после полномасштабного российского вторжения в 2022 году санкции значительно расширили, говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также они запрещают импорт морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС.

Власти Бельгии объявили, что выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 93,6 миллиона евро, пишет The Guardian в своем онлайне.

Премьер-министр страны Александр де Кро заявил на пресс-конференции, что с учетом предыдущих расходов это самый большой пакет военной помощи, когда-либо предоставленный Бельгией другой стране.