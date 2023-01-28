Как выявить бесполезную трату энергии?

За расходом энергии разными электроприборами можно следить с помощью датчиков и мониторов, которые позволяют проанализировать работу устройства и увидеть возможности для экономии. Измерительными приборами могут быть термометры, электрические и газовые счетчики, счетчики на розетках, мониторы расхода электричества и термокамеры.

Для экономии энергии в хозяйстве создано специальное оборудование, основной целью которого является именно экономия энергии. Это, например, удлинители с выключателями и выключатели на розетках с дистанционным управлением, программируемые термостаты, приборы для обнаружения режима ожидания, датчики на дверях и окнах и бытовая техника, которая, помимо прочих удобств и мер безопасности, позволяет контролировать потребление дома энергии из любой точки мира.

Экономию энергии можно обеспечить и с помощью вспомогательных устройств. Речь идет о регуляторах, таймерах, датчиках движения и инфракрасных датчиках, часть из которых создана для других целей, однако и они косвенно помогают экономить.

Планируемое потребление энергии можно узнать на соответствующей маркировке бытовых приборов. При выборе новой бытовой техники в магазине непременно обращайте на нее внимание: чем ее класс больше (например, A+++ или A++), тем меньше энергии расходует прибор.

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