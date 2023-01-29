Подозреваемым в коррупции вице-мэрам Кохтла-Ярве хотят выплатить шестимесячную компенсацию и премию

На очередном заседании горсобрания, которое прошло 26 января, была утверждена структура горуправы - у мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер будут три заместителя. Поименный состав планируют утвердить в понедельник, 30 января. Заседание начнется в 15:00, сообщается на официальном сайте города.

Пост вице-мэра по развитию и экономике Линдер хочет доверить Айвару Лайнъярву, по социальным вопросам - Ольге Пихлак, по вопросам образования и культуры - Ити-Янтре Метсамаа.

До назначения новой горуправы Линдер не имеет права получать мэрскую зарплату и подписывать документы, сейчас это делает Кристийне Агу, которую в октябре назначили исполняющей обязанности мэра.

Также горсобрание Кохтла-Ярве планирует выплатить компенсацию в размере полугодовой зарплаты подозреваемому в коррупции вице-мэру Виталию Бородину. Еще одной подозреваемой в коррупции - вице-мэру Эвелин Данилов - планируют выплатить премию в размере месячной зарплаты.

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