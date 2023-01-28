Сколько ваши соседи платят за газ и электричество? Сравниваем счета читателей(12)
Сколько в среднем заплатили жители Эстонии за электричество и отопление за последний год? И насколько сильно на эти расходы влияет выбранный тариф? Читатели RusDelfi поделились своими счетами за коммунальные услуги, а мы проанализировали полученные данные.
В эксперименте приняли участие две квартиры. Одна из них находится в Тарту, в старом доме. В квартире две комнаты, живет одна девушка.
Год постройки дома -1985
Класс энергоэффективности C
Количество проживающих в квартире людей - 1
Фиксированный пакет (Kindel 100)
Вторая квартира находится в Таллинне, в новом доме. Жильцы - молодая пара, в квартире также две комнаты.
Год постройки дома-2006
Класс энергоэффективности E
Количество проживающих в квартире людей - 2
Биржевой пакет (с октября - фиксированный)
На графике показаны цены за отопление, которые, как мы видим, в Тарту и Таллинне изменяются одинаково. Интересно, что цена в Тарту в конце года приблизилась таллиннской, в обоих случаях в декабре 2022 года цена за отопление достигла годового максимума.
Из графика видно, что тренд одинаковый в обоих случаях: зимой цена увеличивается, летом - уменьшается. Исключение - скачок цены в таллиннской квартире в августе, который объясняется общим повышением цен на бирже.
В среднем в месяц обитателям таллиннской квартиры приходится платить 220 евро, в Тарту это значение меньше - 98 евро.
Как видим, цена за электричество в таллиннской квартире меняется и достигает пика в августе. Тогда жильцы квартиры заплатили только за электричество 80 евро. Такие изменения совпадают со средневзвешенной биржевой ценой, которая резко возросла и достигла пика в августе. В тартуской квартире особенных колебаний цены не произошло - выбранный пакет не зависит напрямую от колебаний цен на бирже.