Сколько ваши соседи платят за газ и электричество? Сравниваем счета читателей

В эксперименте приняли участие две квартиры. Одна из них находится в Тарту, в старом доме. В квартире две комнаты, живет одна девушка.

Год постройки дома -1985

Класс энергоэффективности C

Количество проживающих в квартире людей - 1

Фиксированный пакет (Kindel 100)

Вторая квартира находится в Таллинне, в новом доме. Жильцы - молодая пара, в квартире также две комнаты.

Год постройки дома-2006

Класс энергоэффективности E

Количество проживающих в квартире людей - 2

Биржевой пакет (с октября - фиксированный)

На графике показаны цены за отопление, которые, как мы видим, в Тарту и Таллинне изменяются одинаково. Интересно, что цена в Тарту в конце года приблизилась таллиннской, в обоих случаях в декабре 2022 года цена за отопление достигла годового максимума.

Из графика видно, что тренд одинаковый в обоих случаях: зимой цена увеличивается, летом - уменьшается. Исключение - скачок цены в таллиннской квартире в августе, который объясняется общим повышением цен на бирже.

В среднем в месяц обитателям таллиннской квартиры приходится платить 220 евро, в Тарту это значение меньше - 98 евро.

Как видим, цена за электричество в таллиннской квартире меняется и достигает пика в августе. Тогда жильцы квартиры заплатили только за электричество 80 евро. Такие изменения совпадают со средневзвешенной биржевой ценой, которая резко возросла и достигла пика в августе. В тартуской квартире особенных колебаний цены не произошло - выбранный пакет не зависит напрямую от колебаний цен на бирже.

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