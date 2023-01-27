ЧП и криминал
27.01.2023, 15:15

Взломщикам не удалось угнать из гаража квадроцикл. Причина вас удивит!

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Во вторник в Валга злоумышленники взломали гараж и попытались угнать квадроцикл. Однако их затея провалилась, сообщила Лыунаская префектура.

24 января полиция получила сообщение, что в Валга на улице Лембиту взломан гараж, откуда преступники пытались угнать квадроцикл. Похитить машину не удалось, так как она застряла в дверях.

Однако это не помешало злоумышленникам унести из гаража бензопилу McCulloch. Ущерб от кражи и взлома составил 860 евро.

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