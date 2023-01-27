27.01.2023, 15:15
Взломщикам не удалось угнать из гаража квадроцикл. Причина вас удивит!
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник в Валга злоумышленники взломали гараж и попытались угнать квадроцикл. Однако их затея провалилась, сообщила Лыунаская префектура.
24 января полиция получила сообщение, что в Валга на улице Лембиту взломан гараж, откуда преступники пытались угнать квадроцикл. Похитить машину не удалось, так как она застряла в дверях.
Однако это не помешало злоумышленникам унести из гаража бензопилу McCulloch. Ущерб от кражи и взлома составил 860 евро.