30.01.2023, 09:20
На эстонский рынок поступили быстрые тесты, которые помимо коронавируса обнаруживают также грипп A и B и RS-вирус
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С сегодняшнего дня в Эстонии доступны четырехвалентные тесты, которые помимо антигенов SARS-CoV-2 и гриппа A и B выявляют антигены RS-вируса, пишет Forte.
„До сих пор в Эстонии были доступны экспресс-тесты, которые выявляли один антиген вируса, либо тройные тесты, которые выявляли COVID-19 и грипп А и В. Четырехвалентный тест также дает ответ о наличии RS-вируса“, — сказала фармацевт и менеджер по продажам Südameapteek Мерилин Исраэль.