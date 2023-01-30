На эстонский рынок поступили быстрые тесты, которые помимо коронавируса обнаруживают также грипп A и B и RS-вирус

„До сих пор в Эстонии были доступны экспресс-тесты, которые выявляли один антиген вируса, либо тройные тесты, которые выявляли COVID-19 и грипп А и В. Четырехвалентный тест также дает ответ о наличии RS-вируса“, — сказала фармацевт и менеджер по продажам Südameapteek Мерилин Исраэль.

По данным Департамента здоровья, на этой неделе острыми респираторными инфекциями заболели 3844 человека, и в настоящее время в Эстонии распространяются как COVID-19, грипп A и B, так и RS-вирус. Если в конце года преобладали вирусы SARS-CoV-2 и гриппа А, то сегодня, по данным Департамента здоровья, этиологическая картина циркулирующих вирусов меняется и увеличивается доля RS- вируса.