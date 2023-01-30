Звери
30.01.2023, 07:20

ВИДЕО | Ссора в эстонском лесу: лиса дразнит шакала и не дает ему есть

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Maaleht
Šaakali ja rebase tüli.
Šaakali ja rebase tüli.
ФОТО: RMK looduskaamera | Kuvatõmmis

Видео, записанное зимней камерой, дает нам представление об отношениях между шакалом кавказского происхождения, добровольно поселившимся здесь, и местной лисой, пишет Тийт Хунт в блоге RMK.

Для шакала, вес которого всего на пару килограмм превышает вес лисы, последняя не является добычей, и им приходится терпеть друг друга как конкурентов за пищу.

Однажды ночью лиса с удивительной настойчивостью более часа дразнила шакала, приближаясь к более сильному животному на опасное расстояние. На следующую ночь лиса все повторилось. Вероятно, лиса чувствует, что она бегает быстрее, чем прибывший издалека хищник. В любом случае, здесь, на общей домашней территории двух хищников в районе Хяэдемеэсте, они уживаются друг с другом и предпочитают выбирать разное время суток для отрывания пищи от трупов животных.

Смотрите видео!

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