МНЕНИЕ | Мой дед сидел за анекдот, я сяду за репост?

Издание „Медуза“ внесено в России в реестр „нежелательных“, и это значит, что наказание грозит не только ей, но и ее читателям. Последние восемь лет „Медуза“ являлась одним из самых влиятельных независимых СМИ для русскоязычной аудитории. Причиной такого решения Генеральной прокуратуры РФ является раздражение российской власти, которое вызывала „Медуза“ своей деятельностью по освещению украинской войны.

„Медуза“ не первое издание, которое оказалось в списке „нежелательных“ - там уже были Bellingcat, The Insider и другие. Это не первый раз в истории, когда государственная диктатура борется с информационными альтернативами. Даже в Советский Союз прорывались передачи „Голоса Америки“,“Радио свободы“, RTL, BBC и других на русском и иностранных языках. Люди, которые хотели получать информацию, отличную от государственной советской пропаганды, сумели найти альтернативу, прорываясь даже через помехи КГБ.

В эпоху интернета помешать распространению информации еще сложнее. Только если человек осознанно не делает выбор не слушать „вражеские голоса“ и не читать „вредительскую информацию“. В России уже почти восемь лет власти грозят тем, что могут отключить интернет, но сделано это будет только в самом крайнем случае. И даже если перекрыть альтернативные информационные каналы и начать показывать людям бесконечное „Лебединое озеро“ как в 1991 году, когда власти хотели оградить граждан от информации о событиях августовского путча, чтобы предотвратить массовые волнения, люди все равно проявят предприимчивость и найдут способ распространять информацию.

Это доказал 1991 год, и потом подтвердили события „арабской весны“, где участники протестов быстро нашли технические возможности для того, чтобы организоваться, несмотря на отключенную телефонную связь и интернет.