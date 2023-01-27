МНЕНИЕ | Мой дед сидел за анекдот, я сяду за репост?
На днях Генеральная прокуратура РФ приняла решение „о признании нежелательной на территории Российской Федерации“ деятельности издания „Медуза“, имеющего штаб-квартиру в Латвии. По версии ведомства, работа „Медузы“ „представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Издание „Медуза“ внесено в России в реестр „нежелательных“, и это значит, что наказание грозит не только ей, но и ее читателям. Последние восемь лет „Медуза“ являлась одним из самых влиятельных независимых СМИ для русскоязычной аудитории. Причиной такого решения Генеральной прокуратуры РФ является раздражение российской власти, которое вызывала „Медуза“ своей деятельностью по освещению украинской войны.
„Медуза“ не первое издание, которое оказалось в списке „нежелательных“ - там уже были Bellingcat, The Insider и другие. Это не первый раз в истории, когда государственная диктатура борется с информационными альтернативами. Даже в Советский Союз прорывались передачи „Голоса Америки“,“Радио свободы“, RTL, BBC и других на русском и иностранных языках. Люди, которые хотели получать информацию, отличную от государственной советской пропаганды, сумели найти альтернативу, прорываясь даже через помехи КГБ.
В эпоху интернета помешать распространению информации еще сложнее. Только если человек осознанно не делает выбор не слушать „вражеские голоса“ и не читать „вредительскую информацию“. В России уже почти восемь лет власти грозят тем, что могут отключить интернет, но сделано это будет только в самом крайнем случае. И даже если перекрыть альтернативные информационные каналы и начать показывать людям бесконечное „Лебединое озеро“ как в 1991 году, когда власти хотели оградить граждан от информации о событиях августовского путча, чтобы предотвратить массовые волнения, люди все равно проявят предприимчивость и найдут способ распространять информацию.
Это доказал 1991 год, и потом подтвердили события „арабской весны“, где участники протестов быстро нашли технические возможности для того, чтобы организоваться, несмотря на отключенную телефонную связь и интернет.
Российская оппозиция и оппозиционные СМИ не особенно хорошо умеют учиться на своих ошибках, и данная ситуация еще раз демонстрирует, что нельзя договариваться с нынешней российской властью. „Медуза“ с готовностью начала играть в предложенную Кремлем игру и с готовностью надела „плащ иноагента“, став добавлять ко всем своим материалам сообщение - „настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом“. Однако и это не спасло „Медузу“ от блокировки в России в марте минувшего года и от внесения в реестр „нежелательных“ в январе текущего года.
Российские оппозиционные активисты и журналисты должны четко уяснить себе, что в ситуации, когда против них борется российская власть, у них два пути: бежать или бороться. Не ждать, что кто-то принесет им ключи от Кремля (будут ли это украинцы, которые героически борятся за свободу родной земли или тот самый „глубинный российский народ“, который вдруг воспрянет ото сна - не важно) или что путинский режим рухнет сам собой, похоронив под своими обломками адептов „сильной руки“. И даже условия как были при Перестройке, не возникнут вдруг сами собой. Нужно понимать, что утром 24 февраля 2022 года мы все проснулись в другой реальности. С путинским режимом договариваться нельзя, с ним можно только бороться.