В США полицейских обвиняют в убийстве афроамериканца, умершего после задержания

7 января полицейский патруль попытался остановить 29-летнего Тайра Николса за опасное вождение. Тот не подчинился, что привело к погоне и последующему задержанию.

Далее, как говорится в заявлении адвокатов семьи Николс, задержанный „был избит до неузнаваемости“. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где скончался 10 января.

По итогам внутреннего расследования все пятеро полицейских были вскоре уволены, а накануне официально обвинены в убийстве.

Власти штата Теннесси готовятся к возможным акциям протеста и беспорядкам, как это было после гибели Джорджа Флойда, также умершего в ходе задержания полицией в мае 2020 года.

В данном случае в деле Николса отсутствует расовая составляющая, так как он сам и все пятеро полицейских - афроамериканцы.

Жители Мемфиса возмущены общим произволом полиции.

В ожидании „ужасного“ видео

В пятницу вечером, по решению властей штата, будет обнародована видеозапись с нательных камер полицейских, осуществлявших задержание.

Директор Бюро расследований Теннесси Дэвид Рауш сказал в ходе пресс-конференции, что уже видел эти кадры, и они ужасают.

„То, что здесь произошло, не имеет никакого отношения к настоящей работе полиции. Это было неправильно. Это было преступно“, - заявил он.

Мать Тайра Николса Роувон Уэллс, выступая на поминальной службе по сыну, призвала жителей штата к спокойствию после того, как они посмотрят видео.

Сама она, по ее словам, его не видела, но знает, что попавшие на камеру сцены - чудовищны.

„Я не хочу, чтобы мы сжигали наши города, взрывали улицы. Потому что это не то, за что ратовал мой сын“, - сказала она.

Президент США Джо Байден прокомментировал события в Мемфисе, сказав, что смерть Николса - болезненное напоминание о том, сколько еще должно быть сделано, чтобы американская система уголовного правосудия стала более справедливой, единой для всех и уважающей человеческое достоинство.