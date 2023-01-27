Координатор вакцинации в трех уездах: я чувствую себя патриотом Ида-Вирумаа

Еще одной задачей, которую мы смогли решить, была организация лекций на тему вакцинации. Мы организовали лекции совместно с работодателями, такие лекции многие работодатели заказывали сами. Здесь я хотела бы похвалить моих хороших партнёров по сотрудничеству, в том числе Центр здоровья Corrigo, сотрудники которого также всегда были готовы выехать на место и проконсультировать людей, а также при желании провести вакцинацию. Лекции нужны были для того, чтобы спокойно поговорить с людьми и понять их проблемы. Основная проблема по-прежнему заключалась в том, что у некоторых людей отсутствует доверие к вакцинам, ведь, как известно, ни одна вакцина не защищает от инфекции полностью. Анализируя проведенную работу, я могу сказать, что вакцинация – это личная ответственность и вклад каждого человека и если мы хотим вовремя получить медицинскую помощь и общаться в нормальном режиме, то каждый из нас также должен нести ответственность за то, чтобы вирус больше не распространялся.

Самой большой проблемой в прошлом году был обзвон людей из регистров семейных врачей, таким образом мы хотели обратиться к людям лично и донести до них информацию о том, насколько важно прийти в пункт вакцинации и сделать прививку, или, если человек уже сделал это, отвести на вакцинацию своих родителей, бабушек и дедушек. Я вижу, что отзывы и мнение детей и внуков очень важны для старшего поколения. Поэтому был ряд отказов от прививок из-за мнения младших родственников – внуки говорили, что ты все равно никуда не ходишь, так зачем тебе прививка. В данном случае решением стало основательное и индивидуальное консультирование и вакцинация на дому, то есть максимально комфортный для человека персональный подход.

В качестве координатора вакцинации Восточного региона я работаю в Ляэне- и Ида-Вирумаа, а также в Йыгевамаа. Я занимаюсь продвижением вакцинации в основном против вируса COVID-19 и делаю это в сотрудничестве с местными самоуправлениями, предпринимателями и работниками здравоохранения. Я живу и работаю в Ида-Вирумаа, здесь я родилась и это место мне очень близко, поэтому я чувствую себя патриотом Ида-Вирумаа. Люди здесь, пожалуй, менее открытые, сначала скорее смотрят с опаской и не так быстро могут смириться с новой ситуацией или принять что-либо новое для них. Каждый человек уникален и также нуждается в отдельном подходе – мы каждый день вносим свой вклад в поиск новых и лучших решений для повышения осведомленности людей о здоровье .

Кто твои основные партнёры в продвижении вакцинации?

Прежде всего, я хотела бы сказать, что в нашем регионе есть множество ответственных работодателей, например, таких как HKScan, Eesti Energia и VKG. Есть также и небольшие предприниматели, которые тем не менее вносят большой вклад. Они прекрасно понимают и осознают, что если бизнес остановится из-за вируса, люди потеряют работу. Бесспорно, важно и сотрудничество с местными самоуправлениями, с которыми важно постоянно быть на связи и обсуждать различные проблемы. Сотрудничество является основой успеха нашей деятельности – когда местные работодатели, органы самоуправления и медицинские работники доверяют друг другу, из этого рождается эффективная для всех сторон деятельность.

Одним из примеров сотрудничества является работа пунктов вакцинации в торговых центрах, которая является очень хорошим и простым способом приблизить возможности вакцинации к людям. Здесь стоит упомянуть крупные торговые центры, такие как Astri, Fama и Vironia, которые всегда помогают нам, используют наши информационные материалы и делятся информацией в социальных сетях, приглашая людей на вакцинацию.

Как лучше всего говорить с людьми о вакцинации?

Мы видим, что очень хорошо работают СМС-приглашения, ведь после рассылки сообщений количество желающих пройти вакцинацию многократно увеличивается, что еще раз доказывает, насколько важен индивидуальный подход. Кроме того, важно, чтобы у человека была возможность обсудить проблемы и вопросы с медицинским работником, и в этом случае семейный врач и семейная медсестра являются доверенными лицами человека, которым всегда можно позвонить и попросить совета. Помимо семейных врачей и медсестёр, людей также консультируют и все другие медицинские работники, занимающиеся вакцинацией. Если у вас возникает вопрос, приходите и обратитесь за научно обоснованным советом к медицинскому работнику, а не к неизвестным интернет-сайтам или социальным сетям.

Какие планы на новый год ждут воплощения в Восточном регионе?

Мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, и для этого у нас уже есть эффективные решения, которые прошли проверку практикой – мы продолжим рассылку СМС-приглашений и продолжим вакцинацию людей. Мы также уделяем особое внимание повышению осведомленности о здоровье, чтобы люди понимали, почему важно проходить вакцинацию. Мы знаем, что вакцина не всегда защищает от инфекции, но она спасает от тяжелых последствий инфекционных заболеваний.

Наконец, я хотела бы еще раз подчеркнуть, что со своими проблемами со здоровьем всегда следует обращаться к специалисту и для этого в Эстонии есть очень хорошие компетентные медицинские работники, которым можно доверять. Вирусы никуда не исчезнут – и грипп, и COVID-19 по-прежнему циркулируют среди людей и число инфицированных растет. Здесь важен вклад всех нас, ведь только вместе мы сможем создать безопасное общество для себя и своих близких.

Я призываю всех заботиться друг о друге, замечать нуждающихся и доверять медицине – своевременная вакцинация сохраняет и защищает нас от тяжелой болезни и дает нам возможность увеличить количество прожитых в здоровье лет!

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