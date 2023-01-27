МНЕНИЕ | Мусора не существует!

Так давайте не будем говорить вообще о мусоре. Давайте нигилистически решим, что мусора не существует, и будем жить дальше. Ведь нам всем стало бы жить намного проще, если не было бы ни рециркуляции, ни экономики замкнутого цикла: берем продукт, потребляем его и выбрасываем. Только, вот, вопрос в том, где мы закончим с этим взглядом и практикой. Если океан и континенты будут заполонены мусором, куда мы будем дальше его отправлять – в космос?

Допустим, вам больше не нужен купленный товар, и вы его выбрасываете: коричневый банан, полиэтиленовый пакет, упаковка сыра, порванный носок, коробка овсяных хлопьев, банка гороха или стеклянная банка майонеза. Вместе в одном ведре это действительно становится мусором, поскольку банановая кожура за пару дней превращается в жижу, вследствие чего полиэтиленовый пакет, носок, банки и коробки тоже пачкаются этой жижей. В лучшем случае перспективы такой грязи и ненужного мусора – мусоросжигательный завод, а в худшем – склад или свалка где-нибудь в Эстонии (в Эстонии пять мусорных свалок).

В реальности же, в момент выбрасывания мусором является только порванный носок, так как, к сожалению, человечество еще не смогло найти хороших решений по переработке текстильных продуктов. Однако стеклянные, металлические, бумажные и пластмассовые упаковки могут быть переработаны. Итак, c „классическим“ мусором мы соприкасаемся очень редко – нам не нужно сортировать что-то из кучи биоразлагаемого мусора. Достаточно было бы собирать вышеперечисленные упаковки по типам, и уже посредством этого „классического“ мусора в вашем домохозяйстве станет намного меньше.

Если нет мусора, то не нужна и мусорка