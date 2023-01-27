МНЕНИЕ | Мусора не существует!
Эстонское общество никогда не хочет говорить о мусоре или сортировке мусора, ведь никто не хочет об этом слышать, а, тем-более, пачкать об него руки! Мусор – это ведь что-то грязное и вонючее – то, что хочется моментально убрать с глаз долой. Ведь мусор, как общество считает, абсолютно бесполезный ресурс.
Так давайте не будем говорить вообще о мусоре. Давайте нигилистически решим, что мусора не существует, и будем жить дальше. Ведь нам всем стало бы жить намного проще, если не было бы ни рециркуляции, ни экономики замкнутого цикла: берем продукт, потребляем его и выбрасываем. Только, вот, вопрос в том, где мы закончим с этим взглядом и практикой. Если океан и континенты будут заполонены мусором, куда мы будем дальше его отправлять – в космос?
Допустим, вам больше не нужен купленный товар, и вы его выбрасываете: коричневый банан, полиэтиленовый пакет, упаковка сыра, порванный носок, коробка овсяных хлопьев, банка гороха или стеклянная банка майонеза. Вместе в одном ведре это действительно становится мусором, поскольку банановая кожура за пару дней превращается в жижу, вследствие чего полиэтиленовый пакет, носок, банки и коробки тоже пачкаются этой жижей. В лучшем случае перспективы такой грязи и ненужного мусора – мусоросжигательный завод, а в худшем – склад или свалка где-нибудь в Эстонии (в Эстонии пять мусорных свалок).
В реальности же, в момент выбрасывания мусором является только порванный носок, так как, к сожалению, человечество еще не смогло найти хороших решений по переработке текстильных продуктов. Однако стеклянные, металлические, бумажные и пластмассовые упаковки могут быть переработаны. Итак, c „классическим“ мусором мы соприкасаемся очень редко – нам не нужно сортировать что-то из кучи биоразлагаемого мусора. Достаточно было бы собирать вышеперечисленные упаковки по типам, и уже посредством этого „классического“ мусора в вашем домохозяйстве станет намного меньше.
Если нет мусора, то не нужна и мусорка
В нынешней экономической обстановке каждый понимает и, возможно, знает и по себе, что подразумевает собой дефицит материала или сырья. Самое простое решение этой проблемы – переработка и повторное использование. Использование слова „мусорка“ в этом контексте кажется странным, поскольку на самом деле в семье мог бы быть сортировочный шкаф или миниатюрный сортировочный центр – от трех-четырех разных ящиков/мешков/корзин для разных типов материалов или отходов.
Если мы слишком быстро придадим ненужным вещам „титул“ мусора, придется нам больше заниматься и их обработкой — это дороже для всех нас, а также в разы хуже для окружающей среды, чем сортировка и рециркуляция отходов. Пришло время начать думать и говорить больше о раздельном сборе материалов вместо привычного для нас выбрасывания мусора.
Обувь из ананасового волокна и спортивные штаны из кофейной гущи — действительно крутая идея, не так ли! Садовая мебель и спортивная одежда из бутылок из-под сока или стаканчика из-под йогурта — даже не крутая идея, а вполне осуществимая и реальная производственная возможность. Мы очень хорошо перерабатываем бумагу, стеклянную тару, металл и даже пластик. Конечно, в отношении пластмасса еще есть возможности для совершенствования, но существует довольно много видов пластмасс, переработка которых сегодня является естественной частью бизнеса. Совершенно очевидно, что пластиковое обращение также будет постепенно улучшаться, потому что политическое и регулятивное давление направляет всех к более экологически устойчивым решениям.
Так что ключевой вопрос заключается не в том, зачем сортировать разные виды отходов, а в том, как сделать это максимально комфортно. Оправдания в стиле „у меня нет места“, „все равно все отходы выбрасываются в одну кучу“ – неуместны. Отходов ведь образуется одинаковое количество, неважно, на сколько контейнеров вы делите сортировку, а если не верите, что материалы отправляются на переработку, приходите и посмотрите. Единственным препятствием является желание и готовность сделать что-то самому, чтобы внести свой вклад в более чистую среду, воду и в целом планету, в рациональное использование ископаемых и в меньшее потребление энергии.
Простые советы, которым нужно следовать, чтобы превратить свой „мусор“ в переработанный новый продукт
Шаг 1: уберите смешанные мусорные баки из разных комнат дома и из-под столов в конторе, создайте сортировочную станцию или место, где стояло бы не менее чем пяти мешков, коробок или корзин.
Шаг 2: самое главное — отделить биоотходы от других отходов (обычно это пищевые отходы, увядшие цветы и т.п.), потому что биоразлагаемый материал при контакте с другими отходами делает их непригодными для переработки. Биоотходы — это сырье для производства компоста или, еще лучше, биогаза. На сегодняшний момент десятки автобусов Таллинна колесят на биологическом газу, который создается от переработки биоотходов на газовом заводе в Маарду.
Шаг 3: обязательно собирайте бумагу и картон по отдельности – картонные упаковеи, коробки от бытовой техники нужно сортировать от старых газет и другой бумаги по отдельности. Их можно использовать для изготовления новых изделий из бумаги и картона.
Шаг 4: собирайте отдельно стеклянную тару, не содержащую залоговую марку. Стекло — это просто суперматериал, поскольку его можно перерабатывать бесконечное количество раз — из него рождаются новые бутылки и банки прямо здесь, в Эстонии.
Шаг 5: остальные отходы можно помещать в контейнер для смешанных отходов – для сбора смешанных отходов используйте полиэтиленовые или бумажные пакеты, из которых можно высыпать пакеты прямо в упаковочный контейнер.