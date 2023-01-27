Таллинн намерен полностью реконструировать одну из улиц. Смотрите проект!

„Мы хотим, чтобы для детей и подростков дорога в школу была безопасной и комфортной. В прошлом году были реконструированы подъездные пути к гимназии Арте и основной школе Кивимяэ, и мы продолжим перестраивать дороги в окрестностях школ и в этом году. Чтобы дети могли добираться до школы пешком, на велосипеде или самокате, пространство вблизи школ должно совершенствоваться, и это одна из причин, почему мы намерены приступить к реконструкции Борнхёэ теэ“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

В окрестностях Борнхёэ теэ расположены детский сад Пирита и Пиритаская экономическая гимназия, на обновленной улице преимущество будет отдано пешеходам и велосипедистам. Расположенный возле школы перекресток Борнхёэ теэ и ул. Суплузе будет представлять собой небольшую площадку. На улице будет действовать ограничение скорости в 30 км/ч, будут приняты и другие меры для успокоения движения. Все перекрестки спроектированы приподнятыми.

„Жители Пирита используют Борнхёэ теэ, чтобы добраться до множества важных объектов, таких как детский сад Пирита, частный детский сад Наба, Пиритаская экономическая гимназия и библиотека. Поэтому крайне важно, чтобы этот участок дороги был безопасным и удобным для движения пешеходов и велосипедистов“, - добавил старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.

Помимо этого, в рамках проекта будет проведена реконструкция трубопроводов AS Tallinna Vesi и частично - теплотрасс AS Utilitas Tallinn. Предусмотрена замена ламп уличного освещения.

В публичной презентации проекта примут участие представители AS Infragate и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. С проектом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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