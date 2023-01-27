Зимние виды
27.01.2023, 13:25

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии о тренировках Грассля у Тутберидзе: с технической точки зрения это отличный выбор

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ФОТО: LEHTIKUVA | Scanpix

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос прокомментировал решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля начать тренировки у Этери Тутберидзе.

„У него есть обязательства на четыре года, и он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор.

Мы не нашли никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает боевые действия.

Дело Валиевой? Есть подозреваемые. Но господа, сколько у нас подозреваемых в каждой области? Подозреваемый не значит виновный“, – заявил Джиос.

Источник - Sports.ru

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