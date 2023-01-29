Льгот на лекарства против рака не будет? Времени у Рийгикогу остается мало

„Это обсуждение будет конечно жарким“, - говорит председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (партия Isamaa) о предстоящем заседании комиссии, где будут решать, отправится ли законопроект на второе чтение или будет пылиться на полке неопределенное время. Если вызывающий споры проект будет вынесен на пленарное заседание, то с большой долей вероятности он будет принят во втором и третьем чтении еще до парламентских выборов.

„Я надеюсь, что он поступит на второе чтение, - сказал Кокк. - Я могу обещать, что он будет внесен в повестку дня заседания комиссии“.

Следующее заседание комиссии запланировано на 6 февраля. Нынешний состав Рийгикогу будет работать до 23 февраля, когда планируется провести последнее пленарное заседание. Так что времени мало, а поспорить есть о чем.

Кокк считает, что если у депутатов будет воля и готовность, то проект вскоре станет законом. Но с волей и готовностью в комиссии не всё однозначно.

Кокк оценивает шансы проекта поступить на второе чтение как 50 : 50. Основной аргумент „против“ состоит в том, что в Эстонии есть работающая система, и поэтому предоставление всяких исключений сомнительно.

„Эта тема довольно сложная. Вопрос налогообложения, конечно, не единственное решение“, - считает член комиссии Айвар Сыэрд (Партия реформ).

Он заметил, что проблема финансирования лекарств и их доступность, конечно, имеется, она достаточно серьезная, но депутат не стал уточнять, считает ли данный проект лучшим разрешением проблемы. „Эта тема поступит, конечно, на обсуждение в комиссию. Я уверен, что мы основательно ее обсудим“, - сказал Сыэрд.

Еще один член финансовой комиссии от реформистов Юрген Лиги комментировать вопрос не пожелал.

„В коалиции договоренности по инициированию такого проекта и принятию его в качестве закона нет, связанные с ним расходы не учитывались ни в госбюджете, ни в бюджетной стратегии“, - сказал глава парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаэв.