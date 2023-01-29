Льгот на лекарства против рака не будет? Времени у Рийгикогу остается мало
„Это обсуждение будет конечно жарким“, - говорит председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (партия Isamaa) о предстоящем заседании комиссии, где будут решать, отправится ли законопроект на второе чтение или будет пылиться на полке неопределенное время. Если вызывающий споры проект будет вынесен на пленарное заседание, то с большой долей вероятности он будет принят во втором и третьем чтении еще до парламентских выборов.
„Я надеюсь, что он поступит на второе чтение, - сказал Кокк. - Я могу обещать, что он будет внесен в повестку дня заседания комиссии“.
Следующее заседание комиссии запланировано на 6 февраля. Нынешний состав Рийгикогу будет работать до 23 февраля, когда планируется провести последнее пленарное заседание. Так что времени мало, а поспорить есть о чем.
Кокк считает, что если у депутатов будет воля и готовность, то проект вскоре станет законом. Но с волей и готовностью в комиссии не всё однозначно.
Кокк оценивает шансы проекта поступить на второе чтение как 50 : 50. Основной аргумент „против“ состоит в том, что в Эстонии есть работающая система, и поэтому предоставление всяких исключений сомнительно.
„Эта тема довольно сложная. Вопрос налогообложения, конечно, не единственное решение“, - считает член комиссии Айвар Сыэрд (Партия реформ).
Он заметил, что проблема финансирования лекарств и их доступность, конечно, имеется, она достаточно серьезная, но депутат не стал уточнять, считает ли данный проект лучшим разрешением проблемы. „Эта тема поступит, конечно, на обсуждение в комиссию. Я уверен, что мы основательно ее обсудим“, - сказал Сыэрд.
Еще один член финансовой комиссии от реформистов Юрген Лиги комментировать вопрос не пожелал.
„В коалиции договоренности по инициированию такого проекта и принятию его в качестве закона нет, связанные с ним расходы не учитывались ни в госбюджете, ни в бюджетной стратегии“, - сказал глава парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаэв.
Однако законопроектом предусмотрено его вступление в силу с 1 января 2024 года, то есть это изменение не повлияет на бюджет текущего года.
Он считает, что это важный налоговый вопрос, требующий более широкого анализа, а не принятия в срочном порядке перед выбрами. „Позиция фракции Партии реформ такова, что этой темой должен заниматься новый состав Рийгикогу“, - резюмировал Вырклаев.
Министерство социальных дел не поддерживает
Так как вопрос финансирования лекарств касается в значительной степени социальной сферы, то свое мнение по проекту высказала и парламентская комиссия по социальным делам. В заседании комиссии участвовали представители Министерства социальных дел. Ведомство поддерживает шаги в сторону снижения цен на лекарства. Но предусмотренные законопроектом меры, по мнению министерства, имеют слишком ограниченное влияние.
Министерство считает, что можно было бы снизить налог с оборота на все лекарства до 5%, а не только на противораковые, как это предлагается в проекте. Сейчас и без того на лекарства действует налоговая льгота: НСО на обычные товары составляет 20%, а на лекарства - 9%.
Министерство социальных дел считает, что можно было бы снизить налог с оборота на все лекарства до 5%
По мнению министерства, нынешний законопроект породит неравенство, так как благотворительные организации собирают пожертвования не только на приобретение лекарств от рака, но и на покупку других дорогостоящих медикаментов.
Однако комиссия по социальным делам путем консенсуса решила, что поддерживает принципы законопроекта. „Комиссия в тоже время вносит предложение расширить действие законопроекта и на другие диагнозы, прежде всего на случаи редких заболеваний. Комиссия поддерживает позицию Министерства социальных дел о том, что НСО на все лекарства должен быть на уровне 5%“, - говорится в решении комиссии по социальным делам.
И редкие заболевания тоже
Фонд поддержки Таллиннской детской больницы попросил добавить в законопроект льготы для лекарств от редких заболеваний. Детский фонд Клиники Тартуского университета также попросил не забывать о детях с редкими заболеваниями, лекарства для лечения которых очень дорогие, и зачастую приобрести их можно только благодаря пожертвованиям.
Вот только в конце декабря мы писали о 11-летней девочке, страдающей кистозным фиброзом и нуждающейся в дорогом лекарстве, которое не может оплатить Больничная касса. Благодаря собранным с помощью Детского фонда Клиники ТУ пожертвованиям девочка смогла начать лечение, но в длительной перспективе возможности для продолжения лечения ограничены.
Тойво Тянавсуу, руководитель фонда Kingitud Elu, помогающего больным с онкологией, сообщил, что фонд потратил в прошлом году на уплату НСО почти 300 000 евро, а за 9 лет свой деятельности - более 1,5 миллиона евро. „За 300 000 евро можно было бы помочь нескольким десяткам больных“, - говорится в письме, отправленном Тянавсуу в парламентскую финансовую комиссию.
Правительство Эстонии отказалось давать свое заключение по законопроекту.
Законопроект касается только лекарств против рака
Инициаторами законопроекта о снижении НСО на лекарства против рака и других злокачественных опухолей до 5% стали в конце прошлого года Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) и еще 26 депутатов.
В числе инициаторов - члены всех фракций Рийгикогу. При этом от фракции Партии реформ в группу инициаторов входит только один депутат - Хеле Эвераус, один из известнейших эстонских онкологов.
Сейчас министр может ввести на отдельные лекарства НСО в размере 9%. Как общее правило в Эстонии действует НСО в размере 20%. Правила Евросоюза не позволяют снижать НСО до нуля.
Законопроект наделяет Больничную кассу правом компенсировать НКО, ЦУ и религиозным объединениям налог с оборота, уплаченный при покупке за пожерствования лекарств для лечения рака и других злокачественных опухолей.
Одним из мотивов для принятия изменений в законодательство является тот факт, что Больничная касса не в состоянии оплатить всем онкологическим пациентам новые и дорогие лекарства. Поэтому многие больные получают помощь для лечения недуга от благотворительных организаций, при этом сами эти организации должны при покупке медикаментов платить налог с оборота.