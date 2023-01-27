Кохтла-Ярве грозит банкротство, власть постоянно меняется. Что происходит в городе?

„Бюджет не приняли, но время его принять еще есть, главное разобраться с тем, как мы будем покрывать минус в нем“, - cчитает Сергей Бучинский.

По его словам, жителям волноваться не стоит, город банкротом быть не может. „Но ситуация непростая. Город ожидают непопулярные решения по сокращению расходов. Аналогию можно привести с Нарвой, когда были народные возмущения из-за объединения муниципальных учреждений. Но там это сделали заранее, чтобы не попасть в нашу ситуацию, когда в бюджете огромный минус и надо очень срочно все урезать. Если мы сами не станем принимать эти решения, то попадем под санацию, и тогда министерство финансов нам будет в этом помогать“.

В декабре 2022 года вспыхнул коррупционный скандал в системе управления городом. Многие были вынуждены покинуть свои посты, в результате чего сменились мэр и председатель горсобрания.

„После коррупционного скандала в городе, можно сказать, нет власти, - продолжает Бучинский. - Действующая власть „на чемоданах“ и ждет, когда вступит в свои полномочия новая мэрия. Но и с новой коалицией не все так просто, они вышли из переговоров и не стали заключать новый договор, где все было бы публично и открыто. Сейчас можно снова наблюдать неофициальные переговоры, после которых трудно ожидать необходимую нам стабильность во власти. В следующем месяце все должно стать более-менее понятно, ведь если не утвердят новую мэрию, депутатам придется уйти, и на их смену придут новые депутаты, которые на выборах не набрали нужного количества голосов и оказались ниже по списку“.