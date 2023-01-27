В Германии арестовали предполагаемого российского шпиона

Немецкая прокуратура в четверг объявила, что гражданин Германии, которого она называет „Артур Э.“, был арестован еще в воскресенье в аэропорту Мюнхена после прилета из США.

По данным следствия, Артур Э. был промежуточным звеном в контактах россиян с Карстеном Л. - сотрудником немецкой разведки БНД, которого арестовали в декабре и обвинили в передаче России секретной информации. Артур Э., как утверждает прокуратура, получал эту информацию от Карстена Л. и передавал ее россиянам.

Сам Артур Э. сотрудником спецслужб не является.

Немецкие правоохранительные органы и разведка выследили и арестовали его при содействии американского ФБР. Уже в понедельник он предстал перед судом и был отправлен в предварительное заключение.

В Германии в последнее время, после вторжения России в Украину, много говорят и пишут о возросшей активности российских шпионов в Европе и их особом интересе к немецким секретам.

В октябре прошлого года был уволен глава Федерального бюро информационной безопасности Германии Арне Шёнбом, которого журналисты телеканала ZDF обвинили в связях с людьми, имевшими отношение к российским спецслужбам. До назначения на государственный пост Шёнбон возглавлял „Совет по кибербезопасности Германии“, а в нем, как выяснили журналисты, до недавнего времени состояла фирма, которую заподозрили в связи с российскими спецслужбами.

В ноябре к условному сроку за передачу информации российской разведке в 2014-2020 годах был приговорен отставной подполковник бундесвера 65-летний Ральф Г.