Петрыкина о россиянках: с точки зрения конкуренции, это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о конкуренции на чемпионате Европы, где в этом году не выступают россиянки.
– В прошлом году каждое соревнование имело для меня вау-эффект. Каждый раз я встречала каких-то своих кумиров, потом с ними разговаривала, знакомилась.
На чемпионате Европы я увидела девочек из России, и у меня просто был шок. Мне было очень приятно, что я нахожусь с ними на одном льду – катаюсь и соревнуюсь.
Сейчас я не могу сказать, что мало конкуренции – много девочек из других стран. Возможно, это даже шанс для кого-то другого проявить себя. Радует, что в других странах тоже очень сильная конкуренция.
– А не хотелось бы тогда все-таки посоревноваться снова с девушками из России?
– С точки зрения конкуренции это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже. Мне нравилось смотреть и изучать то, как они тренируются. Но все же это не влияет на то, как я катаюсь.
Это сказывается на дальнейшем результате – подиум, медали, попадание в десятку или шестерку. Но количество участников не влияет на мои программы и результат, – сказала Петрыкина.
– Осенью ты говорила, что давно тренируешь ультра-си. Есть какой-то прогресс сейчас в этом плане?
– Вот сейчас на тренировке прыгнула тройной аксель, прогресс есть, потихоньку идет. Но надо его стабилизировать, чтобы вставлять в прокаты. Еще не натренировала его до такой степени, чтобы спокойно делать его в программе.
– Есть планы в этом сезоне попробовать вставить аксель в программу?
– Планы есть, надо только стабилизировать. Наобум идти – это 50 на 50.
– Почему тренируете именно триксель, а не четверные?
– На самом деле я тренирую и тройной аксель, и четверные, просто триксель идет немного легче. У меня с детства аксель легкий, любимый прыжок. Поэтому он пошел быстрее.
На четверном существует больше возможностей получить травму. Если я начинаю очень много прыгать и тройных акселей, и четверных, то начинает что-то болеть. Хочется продержаться до конца сезона и уже летом больше углубиться в ультра-си.
– Ты с кого-то берешь пример в плане изучения ультра-си?
– Я смотрю на разных девочек, у мальчиков другая техника и другое телосложение. Я не беру Камилу Валиеву, потому что у нее вообще что-то нереальное, неземная техника.
Мне очень нравится аксель Лизы Туктамышевой. В основном я смотрю его на видео, как она ровно заходит, и стараюсь так же.
На девочек из других стран тоже смотрю – Рику Кихиру, например, у нее очень четкий аксель. Я смотрю, но когда на тренировках прыгаю, записываю свой прыжок и пытаюсь понять, что не так, чего мне не хватает, – сказала Петрыкина.
Источник - Sports.ru