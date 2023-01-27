Петрыкина о россиянках: с точки зрения конкуренции, это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже

– В прошлом году каждое соревнование имело для меня вау-эффект. Каждый раз я встречала каких-то своих кумиров, потом с ними разговаривала, знакомилась.

На чемпионате Европы я увидела девочек из России, и у меня просто был шок. Мне было очень приятно, что я нахожусь с ними на одном льду – катаюсь и соревнуюсь.

Сейчас я не могу сказать, что мало конкуренции – много девочек из других стран. Возможно, это даже шанс для кого-то другого проявить себя. Радует, что в других странах тоже очень сильная конкуренция.

– А не хотелось бы тогда все-таки посоревноваться снова с девушками из России?

– С точки зрения конкуренции это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже. Мне нравилось смотреть и изучать то, как они тренируются. Но все же это не влияет на то, как я катаюсь.

Это сказывается на дальнейшем результате – подиум, медали, попадание в десятку или шестерку. Но количество участников не влияет на мои программы и результат, – сказала Петрыкина.

– Осенью ты говорила, что давно тренируешь ультра-си. Есть какой-то прогресс сейчас в этом плане?

– Вот сейчас на тренировке прыгнула тройной аксель, прогресс есть, потихоньку идет. Но надо его стабилизировать, чтобы вставлять в прокаты. Еще не натренировала его до такой степени, чтобы спокойно делать его в программе.

– Есть планы в этом сезоне попробовать вставить аксель в программу?

– Планы есть, надо только стабилизировать. Наобум идти – это 50 на 50.

– Почему тренируете именно триксель, а не четверные?

– На самом деле я тренирую и тройной аксель, и четверные, просто триксель идет немного легче. У меня с детства аксель легкий, любимый прыжок. Поэтому он пошел быстрее.

На четверном существует больше возможностей получить травму. Если я начинаю очень много прыгать и тройных акселей, и четверных, то начинает что-то болеть. Хочется продержаться до конца сезона и уже летом больше углубиться в ультра-си.

– Ты с кого-то берешь пример в плане изучения ультра-си?