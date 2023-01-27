Ученики и студенты снова попробуют себя в роли депутатов Рийгикогу. Смотрите онлайн!

Симуляция Рийгикогу пройдет в зале заседаний парламента с 9:45 до 15:30. С заседания будет вестись прямая трансляция.

Ученики средних школ и студенты разделены на пять фракций и медийных команд. В четверг в Таллиннском университете юные участники проекта составили законопроекты и встретились с депутатами Рийгикогу Мартом Вырклаэвом, Марко Шориным, Тармо Круузимяэ и Тоомасом Юргенстейном. Сегодня участники мероприятия соберутся в парламенте, чтобы провести прения.

Молодежный парламент, симулирующий работу Рийгикогу, организован во второй раз.

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