27.01.2023, 08:00
Ученики и студенты снова попробуют себя в роли депутатов Рийгикогу. Смотрите онлайн!(1)
Симуляция Рийгикогу пройдет в зале заседаний парламента с 9:45 до 15:30. С заседания будет вестись прямая трансляция.
Ученики средних школ и студенты разделены на пять фракций и медийных команд. В четверг в Таллиннском университете юные участники проекта составили законопроекты и встретились с депутатами Рийгикогу Мартом Вырклаэвом, Марко Шориным, Тармо Круузимяэ и Тоомасом Юргенстейном. Сегодня участники мероприятия соберутся в парламенте, чтобы провести прения.
Молодежный парламент, симулирующий работу Рийгикогу, организован во второй раз.