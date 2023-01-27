Электронным извещением о ДТП воспользовались уже 10 000 человек. Рекорд - три минуты!

По словам Таави Кийбуса, руководителя отдела развития цифровых услуг ФДС, электронное извещение удобно заполнять на месте аварии со смартфона. „Рекордное время оформления ДТП составляет три минуты, но в среднем с учетом фотографирования на все уходит 10-20 минут. Если делать это на бумаге, конечно, потребуется больше времени“, — сказал Кийбус.

Он добавил, что количество оформляемых электронных извещений неуклонно растет. „В прошлом году после того, как выпал снег, количество электронных извещений удвоилось. Одной из причин, несомненно, стало увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. В то же время Центр тревоги и полиция все чаще рекомендуют попавшим в ДТП водителям заполнять извещение в электронном виде, поскольку приложением могут воспользоваться клиенты любых страховых компаний и иностранцы“, — пояснил Кийбус.

76% пользователей заполняли электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии на портале avarii.lkf.ee на эстонском языке, 21% — на русском и 3% — на английском языке.

По словам руководителя отдела урегулирования убытков Salva Каупо Кааресте, заполнение электронного извещения важно начать сразу после аварии, и не следует перемещать транспортные средства, пока не будут сделаны фотографии. „Заполнять электронное извещение легко, если вы читаете инструкции на экране телефона. Приложение позволяет выбрать варианты ответа и дает указания в процессе фотографирования. Фотографирование очень важно, поскольку фотографии дают страховой компании гораздо более точную информацию о случившемся, чем любое количество документов“.

Кааресте также порекомендовал использовать в приложении функцию аудиозаписи для описания дорожно-транспортного происшествия. „Как только участники аварии подтвердят данные электронного извещения, уведомление об убытках, фотографии и аудиофайл будут отправлены на рассмотрение в выбранную ими страховую компанию“, — пояснил Кааресте.