Впервые за 14 лет чемпионы Европы в парном катании не набрали 200 баллов

В 2009 году представляющие Германию Алёна Савченко и Робин Шолковы выиграли чемпионат Европы с результатом 199,07 балла, пишет Чемпионат.

Уже через год россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов набрали 213,15 балла, чтобы занять первую ступень пьедестала почёта.

Более того, с 2016 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков установили чемпионскую планку на отметке не ниже 220 баллов и с тех пор до 2023 года она не опускалась.

На ЧЕ-2022 весь пьедестал был российским. Чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Сумма победителей равнялась 239,82 балла.

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