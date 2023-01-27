ВИДЕО | „Левадия“ подписала двухлетний контракт с центральным защитником из МЛС

Футболист с сербскими корнями ранее играл в основном только в США, где он представлял „Милуоки Пантерз“ в студенческой лиге, „Чикаго Юнайтед“ во второй лиге ЮСЛ и „Нью-Йорк Сити“, которые выступают в МЛС. С последним из них он стал чемпионом страны в 2021 году, а в сентябре прошлого года ему также удалось выиграть Кубок Кампеонес, который проводился между лучшей командой из США и Мексики.

„Я очень рад, что смог присоединиться к такому клубу, как „Левадия“. Задача показалась мне чрезвычайно интересной, так как „Левадия“ — один из самых успешных клубов Эстонии, и у меня было огромное желание помочь клубу выиграть все титулы и хорошо выступить в еврокубках. Кроме того, мне было очень интересно поработать с таким тренером как Курро Торрес. Я всегда нацелен на успех и хочу добиться того же в „Левадии“, — сказал Латинович, у которого есть паспорт США и Сербии.

Виктор Левада, президент „Левадии“ прокомментировал подписание нового игрока так: „Мы гордимся тем, что к нам присоединился еще один чемпион. Его характер поможет нам добиваться хороших результатов как в Эстонии, так и в еврокубках. Он очень преданный своему делу игрок и с первого дня показал свой профессионализм и страсть к игре за наш клуб. Желаю Вуку успехов в достижении наших общих целей!“