КАРТА | Правительство инициировало спецпланировку Таллиннской окружной железной дороги

Согласно планировке, по новой железнодорожной трассе в будущем будут перенаправлены грузопотоки, идущие в направлении Палдиски, включая опасные грузы, сообщило в четверг Министерство финансов.

Кроме того, новая трасса расширит возможности для использования железной дороги для пассажирских перевозок на направлении Лагеди-Юлемисте-Палдиски и Тапа-Таллинн-Палдиски.

В рамках планировки будет найден оптимальный маршрут для железной дороги с составлением детального решения. Срок составления планировки - до шести лет.

Потребность в окружной железной дороге видят местные самоуправления и предприятия.