КАРТА | Правительство инициировало спецпланировку Таллиннской окружной железной дороги(2)
Правительство приняло в четверг решение инициировать специальную планировку и оценку стратегического воздействия Таллиннской окружной железной дороги, которая перенаправит грузоперевозки электропоездами от центра Таллинна и пассажирского терминала Юлемисте, передает rus.err.
Согласно планировке, по новой железнодорожной трассе в будущем будут перенаправлены грузопотоки, идущие в направлении Палдиски, включая опасные грузы, сообщило в четверг Министерство финансов.
Кроме того, новая трасса расширит возможности для использования железной дороги для пассажирских перевозок на направлении Лагеди-Юлемисте-Палдиски и Тапа-Таллинн-Палдиски.
В рамках планировки будет найден оптимальный маршрут для железной дороги с составлением детального решения. Срок составления планировки - до шести лет.
Потребность в окружной железной дороге видят местные самоуправления и предприятия.