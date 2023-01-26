Экономика
26.01.2023, 22:03

КАРТА | Правительство инициировало спецпланировку Таллиннской окружной железной дороги

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Правительство приняло в четверг решение инициировать специальную планировку и оценку стратегического воздействия Таллиннской окружной железной дороги, которая перенаправит грузоперевозки электропоездами от центра Таллинна и пассажирского терминала Юлемисте, передает rus.err.

Согласно планировке, по новой железнодорожной трассе в будущем будут перенаправлены грузопотоки, идущие в направлении Палдиски, включая опасные грузы, сообщило в четверг Министерство финансов.

Кроме того, новая трасса расширит возможности для использования железной дороги для пассажирских перевозок на направлении Лагеди-Юлемисте-Палдиски и Тапа-Таллинн-Палдиски.

Таллиннская окружная железная дорога

В рамках планировки будет найден оптимальный маршрут для железной дороги с составлением детального решения. Срок составления планировки - до шести лет.

Потребность в окружной железной дороге видят местные самоуправления и предприятия.

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