ПАСЕ призвала создать международный трибунал по военным преступлениям в Украине

Действия Москвы „явно нарушают принципы международного права, в соответствии с которыми территориальные приобретения, сделанные с помощью силы, не признаются законными“, говорится в резолюции.

ПАСЕ будет считать, что агрессия продолжается, пока российские войска не будут выведены с территории Украины в ее международно признанных границах.

ПАСЕ также отметила, что Беларусь принимает участие в российском нападении, в частности, предоставляя свою территорию в качестве плацдарма для российских военных.

Действия России подпадают под статью устава Международного уголовного суда, описывающую „преступления агрессии“, но у МУС пока нет юрисдикции, чтобы рассматривать войну в Украине как уголовное дело, отмечают в ПАСЕ.

Ни Россия, ни Украина ни Беларусь не являются членами Римского статута, что необходимо для признания юрисдикции Международного уголовного суда.

Поэтому ПАСЕ вновь единогласно призывает все государства-члены Совета Европы создать особый международный трибунал по военным преступлениям в Украине. Этот трибунал „должны поддержать как можно больше государств и международных организаций, в особенности, Генеральная Ассамблея ООН“, - говорится в резолюции.