ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (337-й день) | Тяжелые танки поступят в Украину не раньше весны. Какова была реакция Кремля?

„Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению“, — сказала Нуланд.

Решение о передаче Украине танков Abrams не означает, что они быстро появятся на Украине, пояснила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. США не успеют отправить танки Аbrams на Украину к „весеннему наступлению“, заявила она на слушаниях в сенате.

Великобритания рассчитывает, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта , заявил государственный министр Минобороны страны Алекс Чок. По его словам, до этого времени украинские военные будут проходить интенсивное обучение работе с техникой.

Первые танки Leopard 2 из Германии прибудут в Украину в конце марта - начале апреля, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. „У нас нет никаких признаков того, что они опоздают“, - сказал он. Кроме того, в ближайшие дни начнется обучение украинских военных управлению БМП Marder. Обучение работе с танками начнется „чуть позже“, сообщил Писториус.

Швеция может поставить Украине свои основные боевые танки Stridsvagn 122 , которые являются модификацией немецких Leopard 2А5. „Идет подготовка к передаче танков, но не исключено, что это может произойти позже“, - процитировала газета Svenska Dagbladet министра обороны страны Пола Йонсона. На вооружении Швеции находится около 120 танков Stridsvagn 122.

Власти Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard 2, но еще не решили, сколько именно из 112 машин, имеющихся на вооружении, смогут передать, пишет канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны. По их словам, Канада надеется предоставить Украине не менее 10 таких танков.

Создание танковой коалиции для защиты Украины - историческое достижение, заявил в вечернем видеообращении к согражданам Владимир Зеленский. Он поблагодарил союзников за это решение, подчеркнув, что главное теперь - количество бронетехники, скорость ее поставок и темпы обучения украинских военных.

Украина будет использовать полученные ею западные танки как своего рода „железный кулак“, чтобы прорвать линии обороны войск РФ и освободить территории, оккупированные Россией. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Одновременно он сообщил, что приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны. „Мы должны закрыть наше небо, защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие“, - подчеркнул Резников.

Россия за 11 месяцев войны разрушила в Украине 171 объект медицинской инфраструктуры, еще 1035 объектов были повреждены, сообщило на своем сайте министерство здравоохранения страны. Российские войска целенаправленно бьют по больницам и амбулаториям, чтобы оставить как можно больше жителей Украины без медицинской помощи, подчеркнули в Минздраве. Чтобы восстановить разрушенную и поврежденную инфраструктуру здравоохранения до предвоенного состояния государству необходимо, по предварительным оценкам, около 1 млрд долларов.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что россияне войска в ночь на 26 января атаковали территорию Украину 24 беспилотниками-камикадзе Shahed, однако все БПЛА удалось уничтожить. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, по Киеву запустили несколько десятков дронов, жертв и попаданий в результате атаки не было.

В Кремле назвали поставки западными странами танков в Украину „прямой вовлеченностью в конфликт“. „Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину ни коим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет“, - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские войска проводят ограниченные атаки на большей части линии фронта - предположительно, для того, чтобы рассредоточить силы обороняющейся стороны перед началом наступательной операции в Луганской области. Об этом говорится в очередном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News ответил на вопрос о возможности его личных переговоров с Владимиром Путиным. „Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в Нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое“, - сказал Зеленский.

По словам президента, ему даже непонятно, кто в России принимает решения. „Не могу понять - это его решения или кого-то другого? Так что встречаться, пожимать руки? Не интересно. Говорить? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто, никто“, - заключил Зеленский.

Международный олимпийский комитет (МОК) изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения „строгих условий“. МОК выделил два таких условия. Во-первых, атлеты могут участвовать в турнирах в статусе „нейтральных спортсменов“ и „никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране“.

Второе условие - полное соблюдение Олимпийской хартии. Это означает, что к соревнованиям следует допускать лишь спортсменов, которые „не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине“, и соблюдали все антидопинговые правила.

Российские силы 26 января выпустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 „Кинжал“, „Калибр“, Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря, сообщил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.