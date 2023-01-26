Издание „Медуза“ объявлено в России „нежелательной“ организацией. Но продолжает работать

Ниже мы приводим тескст обращения редакции к читателям.

„Если „Медуза“ не будет ликвидирована, уголовное преследование угрожает руководителям и журналистам „Медузы“; тем, кто просто распространяет наши материалы (например, вешает ссылку на статью у себя в фейсбуке); тем, кто из России попытается перевести нам деньги; тем, кто дает нам интервью и комментарии.

Еще в 2021 году Минюст РФ признал „Медузу“ „иностранным агентом“. После того, как Россия начала войну с Украиной, российские власти заблокировали „Медузу“. Несмотря на это, мы продолжали работать. Мы сохранили многомиллионную аудиторию внутри России и стали крупнейшим неподцензурным изданием, выходящим на русском языке.

Хотелось бы сейчас сказать, что нам не страшно и нам наплевать на новый статус — но это не так. Нам страшно за наших читателей. Нам страшно за тех, кто на протяжении многих лет сотрудничал с „Медузой“. Нам страшно за наших близких и друзей.

Тем не менее мы верим в то, что делаем. Мы верим в свободу слова. Мы верим в демократическую Россию. Чем сильнее давление, тем жестче мы ему противостоим.

Мы верим в солидарность. Нас вдохновляют наши коллеги из других изданий, уже объявленных в России „нежелательными“ — но не прекративших свою работу. Для нас очень важна поддержка наших коллег из СМИ и НКО, сопротивляющихся российским властям. Трудиться плечом к плечу с такими решительными, смелыми и принципиальными людьми — большая профессиональная и человеческая радость. Это то, что помогает не опускать руки. Мы не имеем права сдаться и замолчать.

Для многих людей „Медуза“ стала частью жизни. Мы не можем вас подвести. Мы придумаем, как работать в новых условиях и как оставаться рядом с вами.

Читайте „Медузу“. Преодолевайте страх. Россия будет свободной. Те, кто должны попасть в ад, уже давно находятся там“.