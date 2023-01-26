Нарвское горсобрание одобрило переименование двух улиц

Как уточняет rus.err, за это решение проголосовали 18 депутатов. Трое были против, остальные отказались голосовать. Всего в Нарвском горсобрании заседает 31 депутат.

„Сегодняшним решением депутаты разрешили, продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории. Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым и расскажут о стремительном развитии города“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Новое название улицы Солдина фонетически близко к названию дороги Солдино, находящейся на административной территории города, поэтому название дорожного покрытия решено переименовать в Суур-Солдина, чтобы избежать вводящего в заблуждение сходства.

На основании решения Нарвского городского собрания в ходе переименования улиц Тиймана, Даумана и дороги Солдино замену табличек - наименований, расположенных на домах и дополнительные информационные таблички на дорожных знаках организует Нарвская городская управа. При изменении адресов, соответствующих кадастровых единиц в крепостной книге названия квартирных товариществ меняются автоматически.



