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26.01.2023, 19:12

Украина пригрозила бойкотом Олимпиады в Париже в случае допуска россиян

 
ФОТО: TERESA SUAREZ | Scanpix

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил в Facebook, что он не исключает бойкота Игр в Париже, если россиян и белорусов на них допустят.

МОК ранее сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии при соблюдении ряда строгих условий (соблюдающие антидопинговый кодекс и не поддержавшие спецоперацию на Украине) и после индивидуальной проверки могут быть допущены на международные соревнования, пишет РБК.

Гутцайт заявил, что Украина и некоторые „государства-партнеры“ в общении с МОК выступали против участия россиян, а часть международных федераций „возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов“.

„Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде“, — заявил глава НОК Украины.

Накануне публикации релиза МОК президент Украины Владимир Зеленский заявил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что спортсменам из России не место на Олимпиаде в Париже.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал решение МОК попыткой „сделать шаг в сторону спортсменов, но одновременно, к сожалению, еще и два шага в противоположном направлении“.

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