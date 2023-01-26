США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией

„Сегодняшние расширенные санкции против группы „Вагнера“, а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины“, — заявила министр финансов США Джэнет Йеллен.

Минфин США также ввел санкции в отношении людей и компаний, которых связывают с ЧВК Вагнера, а также ряда компаний российского военно-промышленного комплекса. В санкционный список среди прочего попали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что США введут визовые ограничения в отношении 531 российского военного, связанного с вторжением в Украину, пишет CNN. Кроме того, Госдеп собирается ввести санкции против троих руководителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая помогала ЧВК Вагнера вербовать российских заключенных для участия в войне.

Представитель Белого дома Джон Кирби говорил 20 января, что США планируют объявить ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, поскольку действия военизированной структуры „подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой ЧВК Вагнера, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью“.

Владелец ЧВК Евгений Пригожин, комментируя ранее планы властей США, заявил, что ЧВК Вагнера и США стали „коллегами“. „Наши взаимоотношения отныне можно называть „разборка преступных кланов“», — говорил Пригожин.

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Кроме того, группировка действует в разных странах Африки.