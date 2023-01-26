ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшей 14-летней Юлианы

Девочка может находиться на пути из Йыгевамаа в Тарту. Она и ранее без предупреждения уходила из дома, при этом ее местонахождение было неизвестно.

Юлиана одета в ту же самую одежду, в которой она изображена на фотографии рядом с машиной спасателей, кроме того поверх одежды на ней сейчас темная зимняя парка.

Если у кого-то есть информация о местонахождении девочки, полиция просит позвонить по номеру 112.