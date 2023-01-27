Тренирующаяся в Таллинне украинская фигуристка: до папы в Киев не смогла дозвониться
Представительница Украины на чемпионате Европы по фигурному катанию в одиночном женском катании Анастасия Гожва уже десять месяцев живет и тренируется в Таллинне. В четверг за свою короткую программу Анастасия получила 46.78, заняла 22 место и прошла в произвольную программу.
Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался со спортсменкой после короткой программы:
Как оцениваешь свой прокат?
У меня не получилось все чисто откатать, оценила бы свой прокат на 5-6 баллов из 10. Было очень тяжело сегодня собраться. Я очень благодарна за такой прием, за такую поддержку. Это очень помогает, когда чувствуешь со всех сторон такой заряд энергии.
Ты сейчас тренируешься в Таллинне. Как оказалась в Эстонии?
Я в Эстонии с конца мая, сначала туда приехала мой тренер. И когда я немного отошла от всех событий, тренер сказала приезжать, есть возможность. В Эстонии со мной мама, сестра и собака, старшая сестра со своей семьей в Варшаве и папа с бабушкой в Украине.
Помогает ли Эстонская федерация фигурного катания?
Конечно, помогает. Мне дали возможность тренироваться в Эстонии, мне дали лед по 2.5 часа в день. Есть вообще возможность находиться на льду и заниматься. Ну и большое спасибо Украинской федерации, которая дает возможность ездить на соревнования.
Отличается ли лед и подход к тренировкам в Украине и Эстонии?
Подход, наверное, особо нет. Тренера я не меняла, занимаюсь со своим, но появился и второй тренер - Ирина Кононова, которая тоже очень помогает и вносит свою лепту в процесс. Мы уже не впервые встречаемся, до этого ездили на совместные сборы, поэтому методы работы очень похожие.
А про лед: у нас в Киеве всего одна арена: маленькая, стандартная площадка. Она ни в какое сравнение не идет с такими аренами, как тут или в Таллинне. Здесь в Эспоо арена максимально приближенная именно к условиям Таллинна: главная большая очень теплая арена с хорошим льдом и тренировочная поменьше.
Отсутствие российских и белорусских спортсменов - это справедливое решение?
А как это можно назвать несправедливым решением?
Общались ли вы с российскими ребятами до начала войны?
До начала войны - да. У меня были знакомые, с которыми мы периодически поддерживали связь, но, к сожалению, ни один из них не написал с начала войны. Ни один....
У меня папа в Киеве, с ним я пытаюсь созваниваться постоянно, часто нет связи. Дозвониться до родных в Киеве очень сложно. Сегодня не смогла с ним поговорить из-за массированного ракетного удара. В это время очень плохо ловит связь, и в это время папе надо было переехать из одной области в другую...
В Эстонии нашла друзей?
Да, у меня были друзья еще и до переезда, с кем мы встречались на сборах и с кем я теперь катаюсь на одном льду - Саша и Миша Селевко, Натали Лангербаур, со всеми очень хорошо общаемся.