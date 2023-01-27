Тренирующаяся в Таллинне украинская фигуристка: до папы в Киев не смогла дозвониться

Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался со спортсменкой после короткой программы:

Как оцениваешь свой прокат?

У меня не получилось все чисто откатать, оценила бы свой прокат на 5-6 баллов из 10. Было очень тяжело сегодня собраться. Я очень благодарна за такой прием, за такую поддержку. Это очень помогает, когда чувствуешь со всех сторон такой заряд энергии.

Ты сейчас тренируешься в Таллинне. Как оказалась в Эстонии?

Я в Эстонии с конца мая, сначала туда приехала мой тренер. И когда я немного отошла от всех событий, тренер сказала приезжать, есть возможность. В Эстонии со мной мама, сестра и собака, старшая сестра со своей семьей в Варшаве и папа с бабушкой в Украине.

Помогает ли Эстонская федерация фигурного катания?

Конечно, помогает. Мне дали возможность тренироваться в Эстонии, мне дали лед по 2.5 часа в день. Есть вообще возможность находиться на льду и заниматься. Ну и большое спасибо Украинской федерации, которая дает возможность ездить на соревнования.

Отличается ли лед и подход к тренировкам в Украине и Эстонии?

Подход, наверное, особо нет. Тренера я не меняла, занимаюсь со своим, но появился и второй тренер - Ирина Кононова, которая тоже очень помогает и вносит свою лепту в процесс. Мы уже не впервые встречаемся, до этого ездили на совместные сборы, поэтому методы работы очень похожие.

А про лед: у нас в Киеве всего одна арена: маленькая, стандартная площадка. Она ни в какое сравнение не идет с такими аренами, как тут или в Таллинне. Здесь в Эспоо арена максимально приближенная именно к условиям Таллинна: главная большая очень теплая арена с хорошим льдом и тренировочная поменьше.

Отсутствие российских и белорусских спортсменов - это справедливое решение?

А как это можно назвать несправедливым решением?

Общались ли вы с российскими ребятами до начала войны?

До начала войны - да. У меня были знакомые, с которыми мы периодически поддерживали связь, но, к сожалению, ни один из них не написал с начала войны. Ни один....