В Таллинне после долгого перерыва появились догхантеры? Розовую жидкость встретили на месте выгула собак в Пирита(4)
Жители одного из столичных районов, проснувшись утром, обнаружили вокруг домов и на пешеходной дорожке розовый снег. Однако это не красивое природное явление, которое иногда встречается в горах. Снег, будто бы политый розовым веществом, среди которого встречаются отдельные гранулы, покрывал излюбленный маршрут местных владельцев собак, чьи питомцы справляют нужду фактически рядом с пешеходными дорожками и вдоль заборов, отделяющих жилые дома от подъездной дороги. Почему розовый снег может быть опасным для собак и целенаправленно ли хотят причинить вред животным — разбирался RusDelfi.
„Я живу здесь более десяти лет, и на моей памяти это первый случай „
Странные и обидные розовые следы на снегу заметили жители близлежащих домов в Пирита. „Пока стояла снежная погода с небольшим минусом, следы „преступлений“ были практически незаметны. Однако оттепель на прошлой неделе показала, что нерадивые хозяева не торопятся убирать за своими питомцами, и пешеходные дорожки, а также лужайки перед квартирами на первом этаже оказались затоплены нечистотами вперемешку с талым снегом“, — рассказывают жильцы и высказывают предположение, что розовое вещество на снегу — ядовито для собак и его часто используют догхантеры.
„Это может быть жидкость для омывания автомобильных стекол или крысиный яд, однако утверждать однозначно, что это именно отрава — нет оснований“, — продолжают рассказ местные.
RusDelfi сразу же связался с муниципальной полиции, где ответили, что по поводу инцидента обращений от потерпевших не поступало. „Подобных случаем в последние годы также не было зафиксировано“, — ответили в Таллиннской муниципальной полиции.
После обращения редакции для разъяснения ситуации инспекторы прибыли на место, где наблюдалась обильная цветная жидкость.