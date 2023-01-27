В Таллинне после долгого перерыва появились догхантеры? Розовую жидкость встретили на месте выгула собак в Пирита

„Я живу здесь более десяти лет, и на моей памяти это первый случай „

Странные и обидные розовые следы на снегу заметили жители близлежащих домов в Пирита. „Пока стояла снежная погода с небольшим минусом, следы „преступлений“ были практически незаметны. Однако оттепель на прошлой неделе показала, что нерадивые хозяева не торопятся убирать за своими питомцами, и пешеходные дорожки, а также лужайки перед квартирами на первом этаже оказались затоплены нечистотами вперемешку с талым снегом“, — рассказывают жильцы и высказывают предположение, что розовое вещество на снегу — ядовито для собак и его часто используют догхантеры.

„Это может быть жидкость для омывания автомобильных стекол или крысиный яд, однако утверждать однозначно, что это именно отрава — нет оснований“, — продолжают рассказ местные.

RusDelfi сразу же связался с муниципальной полиции, где ответили, что по поводу инцидента обращений от потерпевших не поступало. „Подобных случаем в последние годы также не было зафиксировано“, — ответили в Таллиннской муниципальной полиции.

После обращения редакции для разъяснения ситуации инспекторы прибыли на место, где наблюдалась обильная цветная жидкость.