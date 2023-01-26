Украина призывает страны Запада ускорить передачу танков, а также просит ракеты и самолеты

„Многие союзники и многие европейские союзники сейчас смотрят, сколько германских танков „Леопард“ они смогут выделить, поскольку у многих союзников в Европе есть такие танки, - сказал Столтенберг в интервью Би-би-си. - Этот вопрос находился в повестке НАТО в течение уже некоторого времени, и теперь мы видим значительное усиление боеспособности украинских вооруженных сил. И разумеется боевые танки идут в дополнение к ранее объявленным бронемашинам, боевым машинам пехоты. Все это вместе взятое - это очень значительно“.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что обещанные Украине танки способны существенно изменить ситуацию, и что сейчас в альянсе выясняют, какое именно их количество может быть предоставлено.

„Очень важно, что есть прогресс и по другим аспектам нашего оборонного сотрудничества, - сказал в связи с этим президент. - Мы должны также открыть поставки дальнобойных ракет для Украины, важно также расширять наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это - мечта, и это - задача“.

Зеленский также сообщил, что провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним поставки других видов вооружений, в которых нуждается Украина.

„Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется“, - сказал президент.

„Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки, - сказал Зеленский в своем видеообращении. - Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас - факт, что свобода только крепнет. Ключевое теперь - скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки“.

Накануне несколько западных стран, включая Германию и США, объявили о повороте в своей политике по поставкам тяжелых вооружений в Украину, пообещав передать Киеву тяжелые танки, в частности „Леопарды“ и „Абрамсы“, однако пока неясно, как скоро это может произойти.

Согласно сведениям из открытых источников, на вооружении европейских стран находится более 2000 танков „Леопард 2“. По словам украинских военных, для перелома ситуации на линии фронта вооруженным силам необходимы несколько сотен.

„Чтобы что-то изменилось, нам нужно от 300 до 400 танков, это количество позволит изменить правила игры, - сказал Би-би-си советник министра обороны Украины Юрий Сак. - Сейчас эта „танковая коалиция“ состоит из самых разных стран, и у нас пока нет ясного представления, сколько у них танков имеется и сколько они намерены передать нам. Но мы донесли до наших партнеров, сколько танков нам нужно. Если мы хотим остановить ракетный террор против Украины, нам нужно оружие, которое позволит нам нанести поражение России на поле боя. Чем раньше мы нанесем поражение России с использованием западных вооружений, тем раньше мы сумеем остановить ракетный террор и восстановить мир“.

Представители европейских стран заявляли накануне, что на передачу „Леопардов“ Украине потребуется несколько месяцев. Что касается американских „Абрамсов“, то поскольку их было решено предоставить Украине в рамках долгосрочной программы помощи, их не будут брать со складов, а произведут специально. Предполагается, что их поставка может затянуться более чем на год.

В настоящий момент США используют более 2,6 тысяч „Абрамсов“ различных модификаций, около 3,5 тысяч находятся на хранении. Эти танки также стоят на вооружении примерно полутора десятков стран - от Австралии до Марокко - и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях. В минобороны Украины заявили, что отдают себе отчет в том, что передача западных танков Украине займет время.