Москвичка и белоруска сыграют в финале Australian Open

Соболенко, пятая ракетка мира, одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Теннисистки провели на корте полтора часа.



Соболенко шесть раз подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

В финале Соболенко сыграет с представляющей Казахстан уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной (25-й номер мирового рейтинга), которая в полуфинале победила двукратную чемпионку турнира белоруску Викторию Азаренко.

Соболенко ранее никогда не выходила в финал турниров „Большого шлема“ в одиночном разряде, но побеждала в Мельбурне в 2021 году в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

Источник - РБК

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