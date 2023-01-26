Разногласия в правительстве: премьер-министр Кая Каллас заблокировала кандидата, представленного Данилсон-Ярг

„Споры на данный момент продолжаются, потому что одна политическая партия выдвинула кандидата, который не соответствует условиям. Я попросила их найти нового кандидата“, — сказала Delfi премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) после пресс-конференции правительства.

Она не пожелала уточнить, о ком идет речь. Однако вскоре стало известно, что это был Юри Раатма, который являлся членом правления нескольких государственных компаний. В настоящее время он входит в совет директоров OÜ Skeleton Technologies Group. В течение многих лет он работал в Isamaa (ранее IRL), будучи, например, советником нескольких министров. Его кандидатуру в комитет представила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг (Isamaa).

Каллас оставалась на твердой позиции в том, что необходимо найти нового кандидата. Закон о государственном имуществе гласит, что он должен быть признанным экспертом в области бизнеса и управления с многолетним и международным опытом управления и безупречной профессиональной и личной репутацией. Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) сообщила ERR, что кандидат, предложенный Isamaa, не имеет опыта управления крупной компанией.

Леа Данилсон-Ярг придерживается противоположного мнения. „У него есть управленческий опыт, [это] видно в его резюме“, — убеждена она. „Он очень хороший кандидат, я не понимаю, в чем проблема. Более того, он также был одним из тех, кто участвовал в создании системы данного комитета“, — сказала она Delfi. Однако министр заявила, что сейчас необходимо обсудить, как действовать дальше, внутри партии. Не исключено, что будет представлена ​​новая кандидатура.

Один из источников указал, что на нынешнем рабочем месте Раатма в „Скелетоне“ его знают как хорошего специалиста, но как такового управленческого опыта у мужчины нет. Поэтому сомнительно, чтобы он был компетентен принимать решения при назначении топ-управленцев.

Состав комитета был утвержден три года назад. В него входят Тоомас Тамсар, Кайдо Падар, Арго Лууде и Реэт Роос.

Кая Каллас надеется, что вскоре будет сформирован следующий состав с новым кандидатом. „Это вопрос ближайших недель“, - сказала она.