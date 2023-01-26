Разногласия в правительстве: премьер-министр Кая Каллас заблокировала кандидата, представленного Данилсон-Ярг
Сегодня заканчивается срок полномочий нынешнего состава комитета по назначениям советов государственных компаний. Однако новых членов не назначили, поскольку в коалиции есть разногласия.
„Споры на данный момент продолжаются, потому что одна политическая партия выдвинула кандидата, который не соответствует условиям. Я попросила их найти нового кандидата“, — сказала Delfi премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) после пресс-конференции правительства.
Она не пожелала уточнить, о ком идет речь. Однако вскоре стало известно, что это был Юри Раатма, который являлся членом правления нескольких государственных компаний. В настоящее время он входит в совет директоров OÜ Skeleton Technologies Group. В течение многих лет он работал в Isamaa (ранее IRL), будучи, например, советником нескольких министров. Его кандидатуру в комитет представила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг (Isamaa).
Каллас оставалась на твердой позиции в том, что необходимо найти нового кандидата. Закон о государственном имуществе гласит, что он должен быть признанным экспертом в области бизнеса и управления с многолетним и международным опытом управления и безупречной профессиональной и личной репутацией. Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) сообщила ERR, что кандидат, предложенный Isamaa, не имеет опыта управления крупной компанией.
Леа Данилсон-Ярг придерживается противоположного мнения. „У него есть управленческий опыт, [это] видно в его резюме“, — убеждена она. „Он очень хороший кандидат, я не понимаю, в чем проблема. Более того, он также был одним из тех, кто участвовал в создании системы данного комитета“, — сказала она Delfi. Однако министр заявила, что сейчас необходимо обсудить, как действовать дальше, внутри партии. Не исключено, что будет представлена новая кандидатура.
Один из источников указал, что на нынешнем рабочем месте Раатма в „Скелетоне“ его знают как хорошего специалиста, но как такового управленческого опыта у мужчины нет. Поэтому сомнительно, чтобы он был компетентен принимать решения при назначении топ-управленцев.
Состав комитета был утвержден три года назад. В него входят Тоомас Тамсар, Кайдо Падар, Арго Лууде и Реэт Роос.
Кая Каллас надеется, что вскоре будет сформирован следующий состав с новым кандидатом. „Это вопрос ближайших недель“, - сказала она.