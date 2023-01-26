МНЕНИЕ | Коррупция военного времени - разные подходы Москвы и Киева

С отставками в Минобороны еще проще. Кроме скандала вокруг закупок питания для солдат , нечем больше объяснить ни уход замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ, ни увольнение директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого. Что и подтвердила глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Отправлены в отставку 24-25 января (как подарок ко дню рождения президента Владимира Зеленского, сделанный им самому себе) также несколько прокуроров и замминистра сразу в нескольких ключевых министерствах.

Вряд ли по случайному совпадению сразу после этого начались массовые увольнения высокопоставленных чиновников. Некоторые из них украинские политические комментаторы связывают с уходом с поста замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. С одной стороны, он был противовесом своему непосредственному шефу Андрею Ермаку, с другой - к нему публично уже возникали претензии из-за использования не в меру дорогой недвижимости и автомобилей. Вместе с Тимошенко свои посты потеряли сразу пять глав областных госадминистраций.

Украинский правящий класс накрыла волна увольнений и отставок, которые последовали за вызвавшим широкий резонанс расследованием о закупках для армии воюющей страны продовольствия по завышенным ценам. Минобороны Украины эти обвинения назвало манипуляцией, но не стало, как наверняка бы сейчас случилось в России, требовать осудить журналистов за „дискредитацию вооруженных сил“. Напротив, обратилось в Верховную раду, чтобы та проконтролировала процесс.

Кто-то может сказать, что в период войны скрывать данные - нормально, однако в РФ, в отличие от Украины, речь не идет о временном запрете. В добавок в Киеве картина совсем иная - там прошла двухдневная серия отставок высокопоставленных чиновников , демонстрирующая явную готовность властей бороться с коррупцией.

Отмену обязательного ежегодного декларирования доходов и имущества для депутатов всех уровней в России стыдливо называют „законом об обезличенных декларациях о доходах“. Его как раз приняла Госдума и, похоже, это не последнее следствие неизбежного выхода страны из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Украинское Минобороны теперь заявляет, что надеется, что подобные ответственные решения помогут властям страны сохранить доверие общества и международных партнеров. И международные партнеры неслучайно стоят через запятую с украинским обществом. Регулярные сомнения в способности Украины не только победить коррупцию, но и просто эффективно бороться с ней, регулярно звучат на Западе. И осложняют Киеву получение как военной, так и экономической помощи. Они же являются одним из препятствий на пути Украины в Евросоюз, о чем должны до конца этого года начаться переговоры. И власти страны явно это понимают.

Общество как „кормовая база“

В России у властей, несмотря на снижение доходов бюджета в условиях санкций и войны в Украине, желания избавиться от коррупции не наблюдается. Напротив, правящему классу уже недостаточно отмены международных обязательств по борьбе с коррупцией, он торопится принять новые законы, которые обеспечат анонимность, а значит, и безнаказанность чиновников и политиков.

Журналистам в РФ с начала войны окончательно заткнули рот, введя уголовную ответственность за дискредитацию и распространения недостоверных сведений (фейков) об армии. Теперь на полном серьезе обсуждают предложение хозяина ЧВК Вагнера Евгения Пригожина запретить писать и о деятельности частных военных компаний - под предлогом того, что их сотрудники являются участниками боевых действий.

Депутатов не только освобождают от необходимости публиковать декларации о доходах (а к ним, как говорят, присоединится скоро и администрация президента). Недвижимость чиновников и олигархарата, которую и так по факту все чаще обозначают в реестрах просто как собственность Российской Федерации, теперь решено приравнять к „критической инфраструктуре“. За границу, в отличие от Украины, ездить чиновникам официально не запрещают, нельзя только постить оттуда фоточки в соцсетях.