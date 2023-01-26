Клуб Эстонско-латвийской баскетбольной лиги сделал ценный подарок украинской армии

„Мы чувствуем, что обязаны не только приносить победы украинскому баскетболу, но и помогать нашей армии в войне, чтобы Украина ее выиграла. Именно поэтому вся семья клуба „Прометей“ так быстро собрала деньги“, — сказал спортивный директор команды Дмитрий Палищук. В общей сложности 400 человек пожертвовали деньги украинской армии при посредничестве „Прометея“.

„Родственники наших игроков и членов команды сейчас защищают Украину от врага. Мы победим врага, это лишь вопрос времени“, — добавил Полещук.

Из-за войны, развязанной Россией, в Ригу переехал БК „Прометей“, сильнейший клуб Украины последних лет.

До начала войны „Прометей“ также успешно выступал в Лиге чемпионов ФИБА, а в этом году, помимо эстонско-латвийской лиги, участвует в серии Еврокубков.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.