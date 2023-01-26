Клуб Эстонско-латвийской баскетбольной лиги сделал ценный подарок украинской армии
Украинский клуб „Прометей“, участвующий в этом сезоне в эстонско-латвийской баскетбольной лиге, собрал более 350 000 евро на поддержку армии Украины. Среди прочего, армии был представлен военный беспилотник H10 Poseidon MK II.
„Мы чувствуем, что обязаны не только приносить победы украинскому баскетболу, но и помогать нашей армии в войне, чтобы Украина ее выиграла. Именно поэтому вся семья клуба „Прометей“ так быстро собрала деньги“, — сказал спортивный директор команды Дмитрий Палищук. В общей сложности 400 человек пожертвовали деньги украинской армии при посредничестве „Прометея“.
„Родственники наших игроков и членов команды сейчас защищают Украину от врага. Мы победим врага, это лишь вопрос времени“, — добавил Полещук.
Из-за войны, развязанной Россией, в Ригу переехал БК „Прометей“, сильнейший клуб Украины последних лет.
До начала войны „Прометей“ также успешно выступал в Лиге чемпионов ФИБА, а в этом году, помимо эстонско-латвийской лиги, участвует в серии Еврокубков.