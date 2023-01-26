МНЕНИЕ | Война с НАТО, о которой мечтал Кремль, становится реальностью

Западные страны почти год воздерживались от направления в Украину во­оружения такого типа. И случившееся является прежде всего знаком того, что все прежние табу пали. Следующими будут самолёты и ракеты большей дальности, полное подключение украинской армии к космическим развед­данным и существенная её „цифровизация“. Да и к первым 45 танкам присо­­единятся сотни других, и очень скоро. По сути, война с НАТО, о кото­рой мечтали кремлёвские руководители, становится суровой реальностью.

Такие войны, замечу, уже велись на протяжении ХХ века, когда соперники выбирали какую-то точку своих „жизненных“ (на деле – из пальца высосан­ных) интересов и отправляли туда войска якобы (или не совсем якобы) для помощи одной из сторон в гражданской войне. В обоих классических при­мерах такой борьбы – вьетнамском 1960-1970-х и афганском 1980-х годов – страна, вводившая свои войска, вчистую проигрывала „аборигенам“, под­держанным её соперником по главному геополитическому противостоянию.

Конечно, нынешних кремлёвских руководителей это ничему не научило – но их противники все необходимые уроки вынесли. В лице ВСУ и народа Украины они получили решительных и бескомпромиссных комбатантов, которых нужно только суметь поддержать, а победа рано или поздно ими будет достигнута. Мы помним, какие последствия имели для США пораже­ние во Вьетнаме и для СССР – поражение в Афганистане; поэтому Америка и Европа оказались в крайне выгодном положении, получив возможность перемолоть фиктивную российскую военную мощь чужими руками. Это, замечу, было излюбленной стратегией США в Первой и Второй мировой войнах – стратегией, доказавшей свою беспрецедентную эффективность.