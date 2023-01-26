Другие виды
26.01.2023, 12:12

Россиян пригласили выступить на Азиатских играх

 
Олимпийский совет Азии
Олимпийский совет Азии
ФОТО: - | Scanpix

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

„OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в регионе, в том числе на Азиатских играх. ОСА остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования со строгими ограничениями“, — говорится в заявлении.


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