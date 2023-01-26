Итальянец Грассль: я получил множество негативных комментариев из-за решения поехать в Москву

„На этих соревнованиях я чувствовал сильно давление и очень нервничал. На тренировках у меня всё шло хорошо, но на самих соревнованиях я был слишком напряжён. Надеюсь, что я смогу вернуться и буду снова бороться в произвольной программе, как и делал это на тренировках в Москве. Я чувствовал себя там очень хорошо, и ко мне вернулась мотивация. Было много давления из-за негативных комментариев, которые я получил после того, как поехал в Москву. Многие люди против меня и моего решения“, — приводит слова Грассля официальный сайт ISU.